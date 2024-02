Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Honda e – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Honda e is een vrolijk stemmende EV, waarvan je de tekortkomingen graag vergeeft. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

De eerste compacte elektrische auto van Honda is een onbetwist designhoogtepunt. Ook qua technische verfijning en rijplezier is de Honda e een waardige drager van de merknaam, maar wat betreft binnenruimte, rijbereik en prijs laat de hatchback punten liggen.

Carrosserie Honda e

De vormgeving van de Honda e, modelcode ZC7, is geïnspireerd op de eerste Civic uit de jaren zeventig. Sobere lijnen, kogelronde led-koplampen en led-achterlichten zorgen voor een tegelijkertijd retro-futuristische, robuuste en aaibare uitstraling. De vormgeving, met visueel verborgen achterdeuren, werkt de suggestie van een driedeurs hatchback, net als bij het studiemodel Urban EV Concept. Handig is de centraal in de neus geplaatste laadaansluiting met laadstatusverlichting.

De luchtweerstand wordt laag gehouden door onder meer het gesloten front, de compacte buitenspiegelcamera’s en voorportieren met ‘uitklikbare’ deurgrepen. Naast een panoramadak en zilverkleurige dakstijl- en spiegelcamera-afwerking levert Honda diverse personaliseringsmogelijkheden, zoals stickersets, stootstrips, bumperspoilers, enzovoorts. Deurgrepen die niet willen uitklikken, komen weleens voor. Als reparatie niet onder de garantie valt, is het mogelijk om dit zelf te verhelpen met behulp van een online tutorial.

Interieur Honda e

Een lichte, ruimtelijke en minimalistische vormgeving domineert het interieur. Blikvanger is het autobrede dashboard dat bestaat uit een 8,8-inch tft-instrumentenpaneel en twee 12,3-inch lcd-touchscreens; 6,0-inch beeldschermen aan weerszijden tonen de beelden van de buitenspiegelcamera’s. De vormgeving van het stuurwiel en de houtafwerking verwijzen wederom naar de oer-Civic.

Er zijn vier zitplaatsen. Een frunk ontbreekt; de bagageruimte meet 171 liter en is te vergroten door de achterbankleuning neer te klappen. Het infotainment omvat navigatie, Apple CarPlay/Android Auto en handige en grappige apps, waaronder de aquarium-app, die vissen door de beeldschermen laat zwemmen.

Connectiviteit is er via Honda’s Personal Assistant met stembediening en de My Honda+ smartphone-app. Aanvullend op Bluetooth, usb-poorten en een 230V-stopcontact is er een hdmi-poort voor het aansluiten van bijvoorbeeld een gameconsole. Onder de naam Honda Sensing vallen adaptieve cruise control met noodremfunctie, rijbaanassistentie en dodehoekwaarschuwing. Sommige eigenaren melden rammeltjes en kraakjes, uitvallend infotainment en verbindingsproblemen met de smartphone-app. Veel elektronische ongemakken zijn opgelost met nieuwe software. Soms helpt het losnemen van de accupolen (12V) of het wissen van het cachegeheugen van het infotainment om alles weer naar behoren te laten werken.

Motor

De Honda e heeft een elektromotor op de achteras. In het basismodel levert de krachtbron maximaal 136 pk en 315 Nm. Bij het uitrustingsniveau Advance stijgt het motorvermogen tot 154 pk; het koppel is identiek.

De aandrijfkrachten worden via een transmissie met vaste overbrengingsverhouding op de achterwielen overgebracht. Remenergieterugwinning maakt bijladen tijdens afremmen mogelijk. De mate van remenergieregeneratie is instelbaar met de flippers achter het stuur. In de sterkste regeneratiestand is one pedal driving mogelijk.

Accupakket

Het accupakket is verwerkt in de bodem en ligt tussen de voor- en achteras. Naast een laag zwaartepunt zorgt deze constructie voor een gunstige 50:50-gewichtsverdeling. De batterij is opgebouwd uit lithium-ion cellen van Panasonic, heeft een capaciteit van 35,5 kWh en is watergekoeld. Theoretisch is de maximale actieradius 210-220 kilometer volgens WLTP-norm; in de praktijk ligt dit grofweg tussen de 125 en 200 kilometer.

Het laadsysteem is geschikt voor AC- en DC-laden. Met de CCS2 DC-snellader is het mogelijk om het accupakket in een halfuur tot 80% op te laden. Met de Type 2 AC-lader duurt volledig opladen minimaal 4 en maximaal 19 uur. Honda geeft 8 jaar of 160.000 kilometer fabrieksgarantie op het accupakket.

Wielophanging

De e staat op een nieuw platform dat speciaal voor elektrische modellen is ontwikkeld. Gelukkig staat de EV-transitie het vertrouwde rijplezier niet in de weg. Ondanks een leeggewicht van ruim 1,5 ton stuurt en rijdt de e zoals je dat van een compacte Honda verwacht. Medeverantwoordelijk hiervoor is de rondom onafhankelijke wielophanging met McPherson-veerpoten op de voor- en achteras.

Ook de keuze voor achterwielaandrijving draagt bij aan de rijdynamiek. Veilig of spijtig: een effectief ESP, brede achterbanden en smalle voorbanden houden de overstuurneiging in toom. Af-fabriek staat de e op sportieve Michelin Pilot Sport 4-banden. Omdat de voorwielen geen aandrijfkrachten overdragen, is de besturing zuiver en direct. Grote wieluitslagen maken een extreem kleine draaicirkel van 4,3 meter mogelijk.

Welke Honda e moet ik hebben?

De e is er in twee smaken. Het basismodel heeft de 136 pk en 315 Nm leverende elektromotor, 16-inch lichtmetalen wielen, automatische airco, stoelverwarming, parkeersensoren voor en achter met camera, smart entry, Honda Connect met navigatie en Honda Sensing-veiligheidssystemen. Naast een sterkere motor (154 pk, 315 Nm) en een iets kleinere actieradius heeft de Advance onder meer 16- of 17-inch wielen, een verwarmbare voorruit, Honda Parking Pilot, een verwarmd stuur, premium audio, een multiview-camera, een 230V-stopcontact en dodehoekwaarschuwing.

Moet de Honda e het worden?

De e is een compacte elektrische auto die leuk oogt en rijdt. Het is een EV met een hoogwaardige uitstraling, uitrusting en afwerking. Ook de aandrijftechniek biedt de verfijning waar het merk om bekendstaat. Qua marktpositionering en prijsstelling staat de Honda dichter bij hippe EV’s als de BMW i3, Fiat 500e en Mini Electric, dan bij elektrische volumemodellen uit het B- en C-segment.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Net als dit drietal is de Honda e nieuw en gebruikt geen optimale keuze voor mensen die zo veel mogelijk EV voor zo min mogelijk geld zoeken. Wie gevoelig is voor de visuele verlokkingen en het rijplezier van Honda’s elektrische hatchback, en zich niet laat hinderen door zijn minder praktische kanten, koopt met de e één van de allerleukste elektrische productie-auto’s die tot nu toe op de markt zijn gebracht.

Dit kost de Honda e

Op Gaspedaal.nl is de Honda e net zo zeldzaam als in het dagelijks verkeer. Prijzen starten bij 20.975 euro voor een donkergrijze Advance (2020, 59.000 km) of 22.950 euro voor een blauwe Advance (2021, 42.000 km).

📆 Tijdlijn Najaar 2017 – studiemodel Honda Urban EV Concept Voorjaar 2019 – introductie Honda e Zomer 2022 – Limited Edition Najaar 2023 – einde productie

Een jongere Base met minder kilometers (2022, 21.000 km) kost 24.800 euro, terwijl een opvallende, gele Advance (2021, 35.000 km) voor iets minder dan 26.000 euro wordt aangeboden. Een witte Advance met een lage tellerstand en leren bekleding (2022, 17.000 km) staat voor 29.950 euro te koop.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 51,98

Remschijven voor, per set € 252,42

Michelin Pilot Sport 4, 205/45 ZR17 XL, per stuk € 150,24

Michelin Pilot Sport 4, 225/45 ZR17 XL, per stuk € 112,57

Prijzen gelden voor een Honda e van 2021 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Kleine onderhoudsbeurt vanaf € 150,–

Grote onderhoudsbeurt vanaf € 225,–

Het onderhoudsinterval is 20.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Honda e

+ Vormgeving

+ Dashboardconcept

+ Rijplezier

+ Vijf deuren

Minpunten Honda e

– Krappe bagageruimte

– Krappe actieradius