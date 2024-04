Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare camper is vrij van wegenbelasting en toekomstbestendig

Campers zijn mateloos populair in ons land en het aanbod op de tweedehandsmarkt is dan ook groot. Het gros daarvan rijdt echter op diesel, wat het binnenrijden van steeds meer steden bemoeilijkt. Anders is dat bij deze toekomstbestendige Ford Transit-camper die voor niet al te veel geld als occasion te koop staat. Nog een pluspunt: hij is vrij van wegenbelasting!

‘Ach, ik rij met mijn camper toch voornamelijk in het buitenland’, denk je wellicht. Maar het zijn niet enkel Nederlandse steden die diesels weren. Ook Frankrijk – het beloofde land onder campingfanaten – heeft steeds striktere milieuzones.

Tweedehands camper is vrij van wegenbelasting

Online vonden wij een gebruikte kampeerwagen die als een van de weinige occasions op benzine rijdt. Daarmee kun je er voorlopig nog wel even tegenaan. Hoewel de Fransen ook milieustickers willen zien op benzinevoertuigen, wordt deze brandstofsoort minder hard afgestraft. Een toekomstbestendige camper dus.

(Afbeelding: AutoScout24 / Auto Passon) (Afbeelding: AutoScout24 / Auto Passon) (Afbeelding: AutoScout24 / Auto Passon) (Afbeelding: AutoScout24 / Auto Passon)

Het gaat om dit exemplaar dat is Soest te koop staat. De Ford Transit-camper is dus voorzien van een viercilinder benzinemotortje. De occasion komt uit 1976 en is daarmee vrij van wegenbelasting. Niet alleen dat, ook geldt vanaf 2026 geen apk-plicht meer voor de kampeerwagen. Wel moet de camper in juni volgend jaar nog één maal door de keuring komen.

Kampeerwagen met lage kilometerstand

Uiteraard betekent dat niet dat de oldtimer vanaf dat moment niet meer onderhouden hoeft te worden. Integendeel, het oudje heeft nu de jaren beginnen te tellen juist meer en meer aandacht nodig om hem deugdelijk te houden.

Wel zegt de verkopende partij dat de camper nog zeer goed rijdt en schakelt. Dit mede omdat de occasion pas 96.000 kilometer gereden zou hebben, al wordt dit aangegeven door een ouderwetse teller die al na 99.999 weer op 0 springt. Toegegeven, de kampeerwagen ziet er – voor zover dat te beoordelen is met enkel foto’s – netjes onderhouden uit, zij het met een ietwat verouderd interieur. Maar ach, vintage is helemaal in tegenwoordig.

Prijs van de occasion en alternatief

Voor de oldschool camper die rijdt op benzine wordt 12.500 euro gevraagd. Vind je dat te gortig, dan kun je ervoor kiezen zelf een camper te bouwen. Let wel, als je van het campertarief wil genieten, moet je aan deze eisen voldoen.