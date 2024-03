Deel dit: Share App Mail Tweet

Milieuzones Frankrijk: deze sticker moet jouw auto hebben

Plannen om komende zomer op vakantie te gaan naar Frankrijk? Weet dat je in bepaalde gebieden een sticker op de voorruit moet hebben, want er zijn meerdere milieuzones in Frankrijk.

Zo’n sticker heet een ‘certificat qualité de l’air’ en is verplicht in onder meer Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Parijs, Rouen en Toulouse, waar een Zone à Faible Emission (milieuzone) is ingesteld.

Tijdelijke milieuzones Frankrijk

Tijdelijke milieuzones bestaan ook in Frankrijk. Die kunnen worden geactiveerd als de luchtvervuiling hoog is. In Parijs (binnen de ringweg A86) geldt de milieuzone alleen op werkdagen van 08:00 tot 20:00.

Hoe hoog is de boete?

Alle auto’s die een milieuzone binnenrijden moeten zijn voorzien van een milieusticker. Als je die er niet op hebt zitten, kun je een boete krijgen van 68 euro. Er zijn zes verschillende stickers.

Welke sticker moet je hebben?

Welke milieusticker je moet hebben, is afhankelijk van je auto:

Groen – voor volledig elektrische voertuigen

Paars – voertuigen op lpg of met een hybride-aandrijflijn, benzineauto’s vanaf 1 januari 2011

Geel – benzineauto’s van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010, diesels vanaf 1 januari 2011

Oranje – benzineauto’s van 1 januari 1995 tot en met 31 december 2005, diesels van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010

Donkerrood – diesels van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005

Grijs – diesels van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000

Hoe lang is een sticker geldig?

Een Franse milieusticker is onbeperkt geldig. Hij is gekoppeld aan het voertuig en hoeft alleen te worden vervangen als hij niet meer leesbaar is.

Klassieke auto’s

Een klassieke auto op benzine of diesel valt buiten de bovenstaande categorieën. Een oldtimer op Frans kenteken kan in aanmerking komen voor vrijstelling, eentje met buitenlands kenteken niet.

Heeft de auto een lpg-tank, dan komt-ie gelijk in de paarse categorie, waar ook hybrides in zitten. Met andere klassiekers is het niet toegestaan om in de Franse milieuzones te komen.

Waar bestel ik een milieusticker?

Dan kan op de officiële Franse website en kost 3,11 euro per vignet, plus 1,65 euro verzendkosten. Houd rekening met de verwerkingstijd. Dat kan even duren, meestal zo’n twee weken.