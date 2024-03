Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit moet je weten over de tolbadge in Frankrijk

Op vakantie naar Frankrijk? Dan neem je geheid snelwegen waarop tol betaald moet worden. Dat kan met cash of card, maar een tolbadge is voor Frankrijk veel handiger. Dit moet je weten…

In Frankrijk zijn de meeste snelwegen tolwegen. Ook bij sommige bruggen en tunnels krijg je te maken met peage, zoals dat heet. In tegenstelling tot bij ons, zijn in Frankrijk de snelwegen namelijk geen staatsbezit.

Snelwegen particuliere bedrijven

Het zijn particuliere bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de exploitatie. Daarom zijn ze vrij om tol te vragen. Bij tolpoorten kun je betalen met contant geld, debit- of creditkaart en tolbadge.

Tolbadge Frankrijk

Zo’n tolbadge voor Frankrijk is ontzettend handig. Je hoeft niet in de vaak lange rijen voor de peage aan te sluiten, je krijgt achteraf pas de rekening en je kunt er ook in Spanje en Portugal mee betalen.

Ook voor Italië, Spanje, Portugal

Het is ook mogelijk om een tolbadge Frankrijk / Italië / Portugal / Spanje aan te schaffen. Welke tolbadge je ook hebt, je kunt bij de peage naar het poortje met de naam ‘télépéage‘ erop (herkenbaar aan een grote t).

Waar bevestig je de badge?

Een tolbadge voor Frankrijk bevestig je in het midden van je autoruit, achter je binnenspiegel. Het tolpoortje ‘ziet’ de sticker op jouw auto en laat je door. Je krijgt per maand (naar keuze per jaar) de rekening.

Waar koop je tolbadge Frankrijk?

Het is online heel gemakkelijk om een tolbadge te kopen. Er zijn meerdere aanbieders, zoals Bip & Go, Fulli en Ulys. Kijk voor de prijzen op de website van de betreffende bedrijven.

Een tolbadge Frankrijk is ook te koop bij de winkels van de ANWB (kijk hier waar ze zitten). Je moet dan het kentekenbewijs van je auto meenemen en een legitimatiebewijs. Een badge is er vanaf 20,95 euro.