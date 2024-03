Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze minder bekende auto’s gebruikt de Nederlandse politie ook

Dat de Mercedes B-Klasse door de Nederlandse politie wordt gebruikt als dienstvoertuig weet je natuurlijk al. Maar de dames en heren in blauw hebben ook nog andere, minder bekende auto’s in hun arsenaal.

De B-klasse moet binnenkort overigens plaatsmaken voor 1.100 nieuwe politieauto’s. Vanaf 2025 gaat de Nederlandse politie rijden in een hybride Ford Kuga en deze BMW-SUV. Het politiekorps zoekt ook nog naar een geschikte EV om het team te versterken.

Huidige vloot van de Nederlandse politie

Hoewel enkele Fords en BMW’s dit jaar al getest zullen worden door de politie, bestaat het wagenpark nu nog voornamelijk uit de Mercedes B-Klasse en de Mercedes-Benz Vito als politiebusje. Daarnaast zie af en toe nog een Volkswagen Golf 7 van de Nederlandse politie tegen.

Op de snelweg zie je zo nu en dan een gestreepte Audi A6 voorbijrazen. Deze Duitse station wordt het SIV genoemd, wat staat voor snel interventievoertuig. De A6 heeft een 3,0-liter TDI-motor onder de kap waarmee de Audi een snelheid van 250 km/h kan bereiken. Agenten die hierin rijden moeten een speciale training hebben gevolgd.

Gepantserde BMW X5

Speciale eenheden van de politie zie overigens nog in andere modellen rijden. Voor moeilijker begaanbaar terrein vertrouwt de Nederlandse politie op de Land Cruiser en Hilux van Toyota. Deze worden vooral gebruikt in kust- en natuurgebieden.

Rond Schiphol kun je tegenwoordig ook een gestreepte BMW X5 aantreffen. Deze gepantserde SUV was voorheen van de Dienst Speciale Interventies, die wel vaker in dit soort dikke Duitse bolides rijden. Die zijn echter allemaal onopvallend. Deze gepantserde BMW X5 is dan ook de enige in politie-uniform.

Burgerauto’s

Daarnaast beschikken agenten ook nog over allerlei onherkenbare politieauto’s waarmee zij dagelijks surveilleren. Het is moeilijk te zeggen welke modellen de verkeerspolitie daarvoor allemaal gebruikt. We weten dat onder andere de Peugeot 508, Kia Ceed, Mercedes A-Klasse, BMW 3-serie en diverse modellen uit de Volkswagen Groep dienst doen als burgerauto’s. Het zijn dus echt niet alleen maar Volkswagen Golfjes. Als je geld en rijbewijs je lief is, blijft het dus oppassen geblazen op de snelweg.