Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de duurste auto’s ter wereld allemaal van één merk zijn

De duurste nieuwe auto’s ter wereld worden allemaal geproduceerd door één automerk: Rolls-Royce. Maar waarom zijn deze modellen zo extreem duur?

Rolls-Royce presenteerde gisteren een nieuwe auto genaamd de Arcadia Droptail. Het model behoort tot de duurste auto’s ter wereld. Maar dat is niet de enige reden dat jij hem niet kan kopen.

De duurste auto’s ter wereld van Rolls-Royce

Als we kijken naar de prijzigste nieuwe auto’s ter wereld, dan zijn deze allemaal van het automerk Rolls-Royce. Zo is de La Rose Noire Droptail de duurste auto ter wereld (zo’n 29,37 miljoen euro), is er voor de Arcadia Droptail ongeveer 25 miljoen euro betaald en werd er voor twee Boat Tails 23 en 28 miljoen euro overgemaakt aan de Britse fabrikant.

Klassiekers Voor klassiekers wordt soms nog meer geld betaald dan voor een coachbuild-auto van Rolls-Royce. Zo legde iemand 65 miljoen euro neer voor een Ferrari 250 GTO.

Maar hoe komt alleen auto’s van Rolls-Royce zo duur zijn en de bedragen veel hoger liggen dan bij bijvoorbeeld Bugatti, Bentley en Koenigsegg?

Royce La Rose Noire Droptail (Afbeelding: Rolls-Royce) Royce La Rose Noire Droptail. (Afbeelding: Rolls-Royce) Royce La Rose Noire Droptail (Afbeelding: Rolls-Royce)

Royce La Rose Noire Droptail (Afbeelding: Rolls-Royce) Royce La Rose Noire Droptail. (Afbeelding: Rolls-Royce) Royce La Rose Noire Droptail (Afbeelding: Rolls-Royce)

Zelfs voor de rijkste personen op deze planeet zijn Rolls-Royces duur. Tenminste, als je iets unieks wil. De duurste auto’s ter wereld zijn allemaal zogenaamde coachbuild-projecten. In 2016 liet het merk aan Autovisie weten dat ze in de toekomst aan klanten de mogelijkheid willen bieden om een eigen carrosserie te ontwerpen. Hiermee zijn de Britten de afgelopen jaren aan de slag gegaan.

De duurste auto’s ter wereld hebben allemaal een unieke koets die gekozen is door de klant. Het platform dat gebruikt wordt voor alle projecten blijft wel hetzelfde en kennen we van de Phantom.

Alle kosten voor één klant

Een auto ontwikkelen kost veel geld. In geval van de duurste auto’s ter wereld komt dat bedrag bij één klant te liggen. Zelfs als het platform al ontwikkeld is, kost het maken van een auto miljoenen euro’s. Daarbij worden auto’s van Rolls-Royce altijd uitgerust met de duurste en beste materialen die er zijn.

Bij andere ‘burgerlijke’ modellen worden de productiekosten verdeeld over alle kopers. Het is dus logisch dat de coachbuild-auto’s van Rolls-Royce zo extreem duur zijn.