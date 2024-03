Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Maserati GranCabrio is beter dan ooit, maar mist toch iets

Maserati trekt het doek van de nieuwe GranCabrio. Het open broertje van de GranTurismo is naar verwachting beter dan ooit, maar toch ontbreekt er iets in de neus van deze ras-Italiaan.

Autovisie reed afgelopen jaar met de gloednieuwe GranTurismo. De auto is op veel vlakken veel beter dan zijn voorganger.

Maserati GranCabrio

Die verbeteringen zien we ook bij de Maserati GranCabrio terug. Zo is de materiaalkeuze veel beter en ligt het afwerkingsniveau een stuk hoger dan bij zijn voorganger. Het zitcomfort van de GT bleek ook veel beter te zijn. In de open versie zal dit niet (veel) verschillen.

In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je mee in de Maserati GranTurismo. Hij vertelt je alles over de rijeigenschappen van de auto.

Die GranTurismo mist echter net als de Maserati GranCabrio een belangrijk ding: de achtcilinder. De nieuwe generatie levert twee cilinders in.

De Maserati GranCabrio heeft een zescilinder

De vorige generatie Maserati GranCabrio en GranTurismo had een 4,7-liter V8. Deze is nu vervangen door een 3,0-liter V6 voorzien van twee turbo’s. Dit zorgt voor minder beleving, maar wel voor minder uitstoot en meer vermogen.

De krachtbron levert 542 pk en 650 Nm aan koppel in de Trofeo, vooralsnog de enige uitvoering. Deze is gekoppeld aan een achttraps automaat die het vermogen altijd verdeelt over alle vier de wielen. Ook luchtvering en variabele schokdempers zijn standaard.

De klassieke Maserati A6GCS diende als inspiratie voor het design van de nieuwe GranCarbio en GranTurismo. De ronde vormen en ovale grille doen denken aan de auto uit de jaren 50.

Dit kost de cabrio

Wat ook bij deze Maserati GranCabrio niet ontbreekt, is een flink prijskaartje. Voor de Trofeo ben je in Nederland minimaal 292.166 euro kwijt. Later volgen er nog minder dure varianten en komt er ook een Folgore-uitvoering met volledig elektrische aandrijflijn.