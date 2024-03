Deel dit: Share App Mail Tweet

De betrouwbaarste occasion voor minder dan een Volkswagen Polo

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de verkooplijsten van Gaspedaal.nl door. Ditmaal gaan we op zoek naar de betrouwbaarste occasion. We vinden een Lexus NX voor minder geld dan een Volkswagen Polo.

Er is veel onderzoek gedaan naar wat de betrouwbaarste auto (occasion) is. We gaan uit van de Lexus NX om het simpele feit dat deze in meerdere onderzoeken er met de winst vandoor gaat.

Betrouwbaarste occasion

De betrouwbaarste auto koop je al vanaf 20.450 euro als occasion. Voor dit geld krijg je een 300h met vierwielaandrijving.

Dit betekent dat je een 197 pk sterke aandrijflijn hebt die bestaat uit een 2,5-liter viercilinder en een elektromotor. De aandrijflijn is erg zuinig. De fabrikant geeft een gemiddeld brandstofverbruik van 5,1 liter per 100 kilometer op. Dat is erg goed voor het soort auto. Het verbruik hangt bij hybrides wel sterk af van gebruiker, sterker dan bij auto’s met enkel een brandstofmotor.

Rijd je veel lange stukken op de snelweg, dan moet je uitgaan van een hoger verbruik. Volgens cijfers van Spritsmonitor blijkt de Lexus 300h in praktijk zo’n 7,29 liter per 100 kilometer te verbruiken. Nog steeds zuinig voor het soort auto.

Rijgedrag Lexus NX 300h

Naast dat hij zuinig is, blijkt de techniek ook erg betrouwbaar. Het is niet voor niets de betrouwbaarste occasion. Daarbij biedt de Lexus NX veel ruimte, met name op de achterbank, en is de auto rijk aangekleed. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je alles over de destijds nieuwe Lexus NX 300h.

De goedkoopste betrouwbaarste occasion die we konden vinden heeft een kilometerstand van 192.232. De auto komt uit 2014 en heeft slechts één eigenaar gehad. Hoewel de kilometerstand wat aan de hoge kant is, kan deze auto – mits goed onderhouden – lang meegaan.