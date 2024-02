Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen geeft in tweede vrije training toe op Hamilton

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1 bijna een halve seconde moeten toegeven op Lewis Hamilton. De Britse coureur van Mercedes was de snelste op het circuit van Sakhir: 1.30,374. Hij werd gevolgd door zijn land- en teamgenoot George Russell. De Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin) was goed voor de derde tijd.

Verstappen was 0,477 seconde minder snel dan Hamilton en kwam tot de zesde tijd. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez gaf 0,741 seconde toe en realiseerde de tiende tijd.

De tweede vrije training vond in het donker plaats, net als vrijdag de kwalificatie en zaterdag de Grote Prijs zelf. In de eerste vrije training was de Australiër Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB, voorheen AlphaTauri) nog de snelste, eveneens op de snellere zachte banden. Verstappen reed toen, net als de coureurs van onder meer Mercedes, op mediumbanden en kwam tot de zesde tijd, een fractie voor Hamilton.

Tevreden

De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes was na de tweede sessie redelijk tevreden. “Ik heb een beter gevoel voor de auto bij het naderen van de bochten, maar er zijn ook andere zaken die zijn opgelost en verbeterd. Het voelt nu weer als een raceauto en de vorige twee auto’s voelden niet zo aan”, zei Hamilton na afloop. “Maar ik denk dat onze snelheid op de langere stukken niet in de buurt komt van die van de Red Bulls, dus daar hebben we nog wat werk te doen.”

Verstappen liet op zijn website weten niet onder de indruk te zijn van het tijdsverschil met Hamilton. “Ik ben niet bezorgd over het verschil met P1. Ik denk dat het erg dicht bij elkaar zal zitten tijdens de kwalificatie, dus dat is wel mooi”, meldde de regerend wereldkampioen. “Sommigen om ons heen hebben de motor wat verder opgeschroefd voor meer topsnelheid. We zitten er niet ver vanaf. Ik ben best tevreden met de auto en we hebben wat meer op de ‘long runs’ gefocust.”

De Grote Prijs van Bahrein wordt zaterdag verreden. Op vrijdag zijn de derde vrije training en de kwalificatie.

ANP