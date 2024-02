Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlander koopt Zweedse hypercar, dit is hoeveel BPM er betaald is

Een Nederlander heeft een Koenigsegg Jesko gekocht en de Zweedse hypercar hier op kenteken gezet. We mogen de autoliefhebber bedanken, want hij of zij heeft een astronomisch bedrag aan BPM betaald.

De Koenigsegg Jesko is een van de bruutste hypercars die je kan kopen. Daarbij is de auto zeer exclusief. In totaal worden er slechts 125 gebouwd.

Koenigsegg Jesko

Dat er veel BPM voor de Zweedse hypercar betaald is, zal geen verrassing zijn. De belasting van personenauto’s en motorrijwielen wordt gebaseerd op de CO2-uitstoot. Die uitstoot valt in het geval van de Koenigsegg Jesko niet mee. Met een gemiddeld brandstofverbruik van 18,1 liter per 100 kilometer volgens de WLTP-meetmethode stoot de hypercar 410 gram CO2 per kilometer uit.

Dit alles is te danken aan een monsterlijke 5,0-liter V8 voorzien van twee turbo’s. De krachtcentrale levert op benzine 1.280 pk en op E85 1.600 pk. Het motorblok is gekoppeld aan een 9-traps automaat. Het totaalgewicht van de Koenigsegg Jesko is 1.525 kilogram.

Van 0 naar 100 sprint het model in 2,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 483 kilometer per uur.

Zoveel BPM is er betaald

De Koenigsegg Jesko Attack die in Nederland op kenteken is gezet heeft een catalogusprijs van – schrik niet – 3.524.707 euro. De eigenaar van hypercar heeft 150.356 euro aan BPM afgetikt.



Er zijn nog geen foto’s opgedoken van de Nederlandse Koenigsegg Jesko op de openbare weg. Echter, door social media hebben we foto’s van de bolide.

De Koenigsegg Jesko werd voor het eerst voorgesteld op de Autosalon van Genève in 2019. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je alles over het Zweedse hypercar die nu in Nederland staat.