Verstappen heeft geen last van commotie rondom Horner

Max Verstappen heeft geen last van de commotie rondom teambaas Christian Horner van Red Bull. “Ik ben gefocust op de prestaties van de auto en op mezelf”, zei de drievoudig wereldkampioen drie dagen voor seizoensopening in Bahrein van zaterdag.

“Ik hoop dat het snel wordt opgelost”, voegde 26-jarige Verstappen toe op een persconferentie.

Horner is door een vrouwelijke medewerker van het raceteam beschuldigd van ongepast gedrag. Moederbedrijf Red Bull heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. De 50-jarige Brit ontkent de aantijgingen en is nog in functie. Volgens Sky Sports valt de beslissing waarschijnlijk voor de eerste training van donderdag.

Peoplemanagement

Verstappen onderstreepte de hoofdrol van Horner in het team van Red Bull. “Ik denk dat hij heel belangrijk is, anders zou hij niet zo lang in die functie zitten”, zei de Nederlander over de Engelsman, die in 2005 werd aangesteld. “Als je teambaas om wat voor reden dan ook voor één of twee races wegvalt, dan zal er niet veel gebeuren, omdat iedereen in zijn rol zit en weet wat hem te doen staat op de korte termijn.”

“Maar het draait allemaal om ‘peoplemanagement’ over een langere periode. En dan zullen de dingen natuurlijk anders worden, als een van de leiders er niet meer zou zijn. Maar zo denken we niet. We vertrouwen gewoon op het proces waarin we ons als team bevinden”, aldus Verstappen.

Hamilton

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes benadrukte dat elke beschuldiging serieus moet worden genomen. “We moeten steeds meer doen om de sport en de werkomgeving veiliger en inclusiever te maken”, aldus de Engelsman. “Het is een belangrijk moment voor de sport om te laten zien dat we achter onze waarden staan.”

ANP