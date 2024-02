Deel dit: Share App Mail Tweet

Bugatti bevestigt: W16 wordt vervangen door hybride V16

Bugatti stapt af van de W16 maar blijft ook voor de volgende generatie hypercars een zestiencilinder leveren. Een hybride V16 is de toekomst voor het Franse merk.

De W16 is al tijden het paradepaartje van het merk. De krachtbron werd voor het eerst in 2005 in gebruik genomen in de Veyron.

Bugatti hybride V16

In eerdere informatie liet Bugatti al weten dat het voor een nieuwe motor de samenwerking met Britser motorfabrikant Cosworth had gezocht. De hybride V16 heeft naar verluidt een slagvolume van 8,3 liter. Er is nog veel onduidelijk over de krachtbron die we gaan zien in nieuwe hypercar. In juni horen we meer van het merk.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom nieuwe Bugatti’s? Aboneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.