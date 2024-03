Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Pininfarina Enigma GT onbegrijpelijk is

Deze Pininfarina is onbegrijpelijk. Dat zeggen wij niet, dat suggereert de fabrikant zelf. Door het futuristische studiemodel de naam Pininfarina Enigma GT te geven.

Een enigma is iets dat moeilijk te begrijpen of uit te leggen is. En misschien past die uitdrukking inderdaad wel bij deze concept car. Hij heeft namelijk een opmerkelijke aandrijflijn.

Pininfarina Enigma GT

De vierwielaangedreven Pininfarina Enigma GT heeft een elektromotor op de vooras en een verbrandingsmotor tussen de cabine en de achteras. Met die laatste is iets bijzonders aan de hand.

Hij slikt namelijk geen benzine, diesel of lpg, maar waterstof. Overigens is dat zo’n beetje alles wat over de Enigma bekend is, want Pininfarina is niet scheutig met specifieke informatie.

Geen brandstofcel

Waterstof kun je in auto’s op twee manieren gebruiken. Je kunt het verbranden, zoals bij de motor van de Enigma doet, of je kunt er in een brandstofcel stroom mee opwekken, zoals in de Toyota Mirai gebeurt.

Ferrari 512S Modulo

Het uiterlijk van de Enigma is geïnspireerd op de Abarth 2000 Coupé Pininfarina, de Ferrari 512S Berlinetta Speciale, de Ferrari 512S Modulo en de Maserati Birdcage 75th.

Plek voor vier personen

Een typisch gevalletje van studiemodelgekte is de manier van instappen. De voorruit vormt één geheel met de portieren en klapt naar voren en naar boven. Er lijkt plaats te zijn voor vier personen.

Wat Pininfarina met de Enigma van plan is? Geen idee. De wonderlijke sportwagen lijkt vooral een designoefening te zijn, want productieplannen zijn er in ieder geval niet.

Automobili Pininfarina

Pininfarina bouwt wel auto’s, overigens, onder de naam Automobili Pininfarina, zoals de volledig elektrische Battista, waarover we vier jaar geleden al een video maakten, en de volledig open B95.