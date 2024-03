Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische auto’s saai? Niet deze Tesla Model Y-occasion!

Een deel van onze lezers verafschuwt elektrische auto’s. Er zijn dan ook nog maar weinig EV’s die kunnen worden aangemerkt als liefhebbersauto’s. Verdient deze Tesla Model Y-occasion wat jou betreft die stempel?

De Model Y an sich is natuurlijk niet bijster spectaculair, maar daar heeft Novitec verandering in proberen te brengen. Het resultaat, dat nu bij Absolute Motors in Ridderkerk te koop staat, mag er wezen.

Novitec x Tesla Model Y

De 22-inch NV2’s van de elektrische auto springen direct in het oog. Deze gesmede wielen heeft Vossen is samenwerking met Novitec ontwikkeld. Daar blijft het niet bij, want we vinden nog veel meer Novitec-goodies op de occasion.

(Afbeelding: Absolute Motors) (Afbeelding: Absolute Motors) (Afbeelding: Absolute Motors) (Afbeelding: Absolute Motors) (Afbeelding: Absolute Motors) (Afbeelding: Absolute Motors)

(Afbeelding: Absolute Motors) (Afbeelding: Absolute Motors) (Afbeelding: Absolute Motors) (Afbeelding: Absolute Motors) (Afbeelding: Absolute Motors) (Afbeelding: Absolute Motors)

Zo is de Tesla Model Y uitgerust met een bumperlip, side skirts, diffuser en spoiler. Allemaal vervaardigd van carbon en allemaal van Novitec. Ook binnenin treffen we de nodige carbon accenten. Geheel in lijn met de duistere uitstraling, zijn ook de koplampunits verdonkerd. Daarnaast is de voorkant voorzien van Paint Protection Film, een folie die de lak dient te beschermen.

Schroefset van KW

Het is echter niet allemaal uiterlijk vertoon. Zo is er ook een KW-schroefset gemonteerd, die de rij-eigenschappen van de circa twee ton wegende EV moet verbeteren. Aan het vermogen is niets veranderd. Maar met 463 pk en 639 Nm koppel had je al niets te klagen. Daarmee sprint de Tesla Model Y-occasion van Absolute Motors in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/h.

Al met al is het een auto waarin je prima voor kunt rijden als autofanaat. Uiteraard kunnen petrolheads stug vast blijven houden aan het feit dat motorgeluid mist. Maar goed, dan ga je nog een zware tijd tegemoet.

Prijs van de occasion bij Absolute Motors

De Tesla Model Y wordt af en toe uitgeleend aan klanten, maar is wel te koop. Absolute Motors vertelt Autovisie dat het EV zelf van Novitec heeft overgenomen. Het betreft dus een uit Duitsland geïmporteerd exemplaar. Op de teller staat ongeveer 8.500 kilometer.

Zie jij jezelf al rijden in deze Model Y? Dan mag je diep in de buidel tasten. De auto staat te koop voor maar liefst 62.950 euro. Ter context: een nieuwe Model Y Performance kost je momenteel 56.990 euro. Het is dan ook niet alleen de bruutste, maar ook de duurste Tesla Model Y-occasion van ons land. Je mag de Model Y overigens ook voor 1,1 bitcoin overnemen. En ja, er zijn mensen die daadwerkelijk met cryptomunten betalen, zo vertelt het bedrijf ons desgevraagd.