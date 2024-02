Deel dit: Share App Mail Tweet

Alle hoogtepunten van de Geneva International Motor Show 2024

De Autosalon van Genève is van start gegaan. Autovisie is van de partij en laat je alle hoogtepunten van de Geneva International Motor Show 2024 zien.

Autobeurzen zijn niet meer wat ze ooit waren. Waar vroeger aan de lopende band nieuwe modellen onthuld werden, lijken fabrikanten tegenwoordig andere manieren te hebben gevonden om hun auto’s te onthullen.

Nieuws van Geneva International Motor Show 2024

Toch kent de Autosalon van Genève ook dit jaar nog enkele primeurs. Zo werd het doek getrokken van de hagelnieuwe MG 3. Dit is geen BEV, maar een hybride. De Chinese B-segment hatchback moet de concurrentie aangaan met onder meer de Volkswagen Polo en Renault Clio.

Hetzelfde merk gaf ook enkele specificaties prijs van de MG Cyberster, zijn elektrische roadster. Hij komt als vierwielaandrijver én als achterwielaandrijver. De 4WD-variant is maar liefst 544 pk sterk en sprint in 3,2 seconden van 0 naar 100 km/h. De achterwielaandrijver doet er 2 seconden langer over, omdat deze versie slechts 340 elektrische paardjes onder de kap heeft.

Lucid Gravity op de Autosalon van Genève

Ook het Amerikaanse Lucid Motors was van de partij op de Geneva International Motor Show 2024. Niet alleen nam het de 1.251 pk sterke Lucid Air Sapphire mee naar de beurs, maar ook zijn nieuwe SUV, de Gravity.

Verder werd op de beurs de nieuwe Renault 5 getoond aan het grote publiek. Voor jou is-ie echter niet meer nieuw, want je hebt hem gisteren natuurlijk al gezien in de toegewijde video die Autovisie erover maakte.

Yangwang U8 is 1.200 pk sterke hybride van BYD

De titel voor meest krankzinnige auto op de Geneva International Motor Show 2024 moet wel naar de Yangwang U8 gaan. De hybride SUV heeft maar liefst 1.200 pk een zeer uitgesproken design. Een design dat velen bekend voorkomt. Kuch, Land Rover Defender, kuch kuch… Afijn, bekijk onze video die we maakten op de Autosalon van Genève en oordeel zelf.