Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de BMW X2 een gedurfde keuze is

De nieuwe BMW X2 is door zijn vormgeving eindelijk helemaal in lijn met de even X-nummers van BMW. Opzichtig, opvallend en voor sommigen aanstootgevend.

Maar dat is voor velen juist de aantrekkingskracht van de X2. We rijden BMW de 300 pk sterke M35i en de 313 pk sterke iX2 Xdrive30.

BMW X2

De BMW X2 heeft overigens voor ieder wat wils. Benzine, diesel, milde hybride, puur elektrisch, voorwielaandrijving en vierwielaandrijving. Dat verpakt in een provocerend plaatwerk, waarmee direct de voornaamste reden voor aanschaf is genoemd.

Op alle andere vlakken voegt hij namelijk weinig toe ten opzichte van de iets voordeligere X1. De prijzen voor de BMW X2 starten bij net geen 50.000 euro voor de voorwielaangedreven 204 pk sterke elektrische variant. De benzineversie is er voor 52.266 euro.

Grotere kofferbak

Deze tweede generatie BMW X2 heeft wel een uitgesproken uitstraling. Een mix tussen een X4 en de XM, waardoor hij veel meer in lijn is met de andere coupé-SUV’s. Hij is twintig centimeter langer, zes centimeter hoger en twee centimeter breder dan zijn voorganger. Zijn wielbasis deelt hij met de technisch identieke X1 en Mini Countryman.

De BMW X2 is langer dan de X1 en heeft ook een iets grotere kofferbak. Het nadeel van de sterk aflopende daklijn is de hoofdruimte achterin: met een lengte van 1,80 meter komt het hoofd in aanraking met de dakhemel. Wie praktisch gebruiksgemak zoekt, neemt de X1!

💬 Autovisie Whatsapp Autovisie is live op Whatsapp! Abonneer je om gratis op de hoogte te blijven van het belangrijkste autonieuws.