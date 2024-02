Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Volkswagen Tiguan

De Volkswagen Tiguan is toe aan de derde modelgeneratie. Met een duik in de prijslijst maken we kennis met deze potentiële verkoophit.

De Golf mag dan het meest bekende model zijn, de Volkswagen Tiguan is een van de meest belangrijke modellen van het merk. Of zelfs dé belangrijkste. Ga maar na: een middelgrote SUV verkoopt zo’n beetje wereldwijd goed. Een nieuwe modelgeneratie is dus groot nieuws. Lees hier meer over de nieuwe Tiguan. We hebben ook al met het nieuwe model kunnen rijden, nu gaan we kijken hoe we hem het liefst samenstellen.

Uitvoeringen en prijzen Volkswagen Tiguan

De Volkswagen Tiguan is leverbaar met vier aandrijflijnen en in drie uitrustingsniveaus, die samen zijn te combineren tot zeven verschillende uitvoeringen. Voor 46.990 euro rij je weg in het ‘naamloze’ instapmodel, voorzien van 96 kW (130 pk) sterke 1.5 eTSI benzinemotor met mild hybrid-technologie en zeventrapsautomaat. Voor 49.990 krijg je een hoger uitrustingsniveau, de Life Edition. Maak 51.990 euro over als je dezelfde motor wilt met een vermogen van 110 kW (150 pk), of 54.990 euro voor deze variant als R-Line Business.

Er is ook een 1.5 eHybrid, een plug-in hybride met standaard 150 kW (204) pk en zestrapsautomaat, leverbaar vanaf 50.990 euro. Dan heb je meteen de Life Edition. Voor 53.990 euro heb je de iets luxere R-Line Business. Het topmodel is de 1.5 eHybrid met 200 kW (272 pk), alleen leverbaar als R-Line Business en vanaf 55.990 euro.

Uitrustingen Volkswagen Tiguan

Wat krijg je voor dat geld? De ‘naamloze’ instapper is standaard voorzien van 17-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen, een 10-inch digitaal instrumentarium, een 12,9-inch touchscreen voor het multimediasysteem met VW Connect Plus, automatische airco (één zone) en het ‘standaardpakket’ aan assistentiesystemen.

De Life Edition voegt daar onder meer aan toe: led-koplampen met meer geavanceerde functies, ingebouwde navigatie, elektrisch verstelbare Comfort-voorstoelen, automatische airco met drie zones, draadloze smartphone-lader, getinte en geluidswerende ramen achter, elektrisch bedienbare achterklep en adaptieve cruise control. Topmodel R-Line Business breidt dat nog uit met voornamelijk 20-inch lichtmetaal, voorstoelen met massagefunctie en een wat sportievere uitstraling dankzij R-Line-aankleding.

De R-Line ziet er dus wat ‘dikker’ uit, maar heeft ook een relatief hoge meerprijs ten opzichte van wat je aan extra uitrustingen krijgt. Wij gaan dus toch maar voor de Life Edition. We gaan wel voor de (voor de Life) dikste aandrijflijn: de 1.5 eHybrid met 204 pk. Voor een minimale meerprijs ten opzichte van de Life met standaard 130 pk benzinemotor heb je met de eHybrid veel meer vermogen met toch een veel lager verbruik. Mits je de batterij netjes oplaadt wanneer nodig natuurlijk.

Exterieuraankleding

Standaard wordt iedere nieuwe Volkswagen Tiguan geleverd in heel donkergrijs, bijna zwart. Wit is altijd een optie zonder meerprijs. Voor de Life en R-Line wordt ook voor de metallickleuren geen meerprijs gevraagd. Naast de gebruikelijke grijstinten heb je dan keuze uit donkerblauw, helder rood en een grijsachtig donkergroen. Tot slot zijn er twee parelmoerkleuren: zwart en wit, waarbij alleen die laatste nog een meerprijs heeft van 290 euro. Onze voorkeur gaat uit naar rood.

Voor 590 euro kan je de standaard 17-inch wielen omruilen voor 18-inch wielen. Exemplaren in 19 inch kosten 890 euro extra en voor 20-inch wielen betaal je 1.590 euro meer.

De verschillende designs zie je hierboven. Wij gaan voor de 19-inch Catania-velgen.

Interieuraankleding

Standaard is de Volkswagen Tiguan Life voorzien van zwarte/donkergrijze stoffen bekleding. Voor 2.990 euro kan je kiezen voor het Interieurpakket.

Dan krijg je grijs-zwart geperforeerd Varenna-leer, maar ook luxere voorstoelen met massagefunctie. Wij vinken het pakket aan.

Pakketten en losse opties

Dan zijn er nog de opties, die bijna allemaal zijn ondergebracht in pakketten. Zo is er het Design Pakket (490 euro), dat anders dan de naam doet vermoeden vooral extra geavanceerde functies voor de koplampen en achterlichten met zich meebrengt, zoals led-matrix-koplampen. Verder zijn er het Comfort Pakket (490 euro, vooral stuur- en stoelverwarming), Comfort Pakket Plus (890 euro, aanvullend met leder bekleed stuurwiel, achterbank- en voorruitverwarming) en het Assistance Pack (990 euro, bak aan assistentiesystemen). Het standaard multimediapakket omvat navigatie, spraakbediening en een draadloze smartphone-lader. Met het Multimedia Pakket Plus (1.990 euro) breidt je dat uit met een head-up display en een Harman Kardon-audiosysteem.

Wij vinken het Comfort Pakket Plus en Multimedia Pakket Plus aan. Eigenlijk wilden we ook het Design Pakket, maar dat mag alleen in combinatie met het Assitance Pack en dat hoeven we dan weer niet.

Dan zijn er nog wat losse opties, bijvoorbeeld een panoramisch schuif-/kanteldak (1.290 euro). Verder gaat het om accessoires zoals een bagagenet (190 euro), extra 230V-aansluiting in de bagageruimte (190 euro) en trekhaak (1.190 euro, incl. Trailer Assist). Wij laten het even zitten.

De Volkswagen Tiguan zelf samenstellen

Ondertussen is de prijs van onze Volkswagen Tiguan aangetikt tot 59.300 euro. Maar goed, op de R-Line-aankleding en wat assistentiesystemen na hebben we dan ook wel zo’n beetje alles erop en eraan zitten. Hoe zou jij de nieuwe Tiguan samenstellen? Bekijk alle mogelijkheden en bijbehorende prijzen in de configurator op www.volkswagen.nl.

