Apple Car gaat toch niet door, deze tech-merken lukt het wel

Apple stopt met het ontwikkelen van een eigen auto, zo bericht persbureau Bloomberg aan de hand van informatie van ingewijden. Het project ‘Titan’ ligt definitief stil.

De afgelopen jaren is er veel gezegd en geschreven over een auto van de tech-fabrikant. Zo kwam begin dit jaar het nieuws naar buiten dat Apple afstapte van het idee om een volledig autonome auto te maken, dit bleek een onrealistisch plan.

Het einde van de Apple Car

Nu wordt het hele Apple Car-idee dus geschrapt. Althans, idee. Het project met de codenaam ‘Titan’ was veel groter dan het tech-merk aan de buitenwereld liet zien.

Volgens de bronnen die spraken met het persbureau werkten er bijna 2000 werknemers fulltime aan de auto. Een deel van deze werknemers kan ontslagen worden door de beëindiging van het project.

10 jaar gewerkt aan Apple Car

Zover bekend is Apple zo’n 10 jaar bezig geweest met het ontwikkelen van de Apple Car. Het idee was om de auto in 2028 op de markt te brengen, twee jaar later dan in eerste instantie het plan was.

Deze tech-merken lukt het wel

Het is niet eenvoudig om een auto te ontwikkelen en er ook nog eens winst op te maken. Toch zijn er tech-merken die het wel lukt om een auto op de markt te brengen. Dit gebeurt eigenlijk altijd in samenwerking met een al gevestigde autobouwer.

Xiaomi

Zo presenteerde het Chinese Xiaomi afgelopen december de SU7. De volledig elektrische auto wordt bij BAIC gebouwd en heeft in de bodem accu’s van fabrikanten Catl en BYD.

Toch staat ‘Xiaomi’ groot op de achterklep. Ze hebben Apple met auto’s in ieder geval verslagen.

Huawei

Huawei is ook druk bezig met elektrische auto’s en heeft samen met Chery Automobile het merk Luxeed gestart.

Onder die merknaam is al een auto gepresenteerd: de S7. Die EV is al te bestellen in China.

Polestar

Een ander merk dat zich zowel met tech als auto’s bezighoudt, is Polestar. Echter, het bedrijf houdt een andere volgorde aan dan Huawei, Apple en Xiaomi. Polestar ken je natuurlijk van de auto’s, maar het is ook bezig met een telefoon. De smartphone is nog niet op de markt en zal in eerste instantie gelanceerd worden in China.

Tenminste, als de Polestar Phone nog komt. De afgelopen maanden is het stil rondom het apparaat. Wellicht besluiten zij hetzelfde als Apple bij de Car, Ctrl+Alt+Delete…