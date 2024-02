Deel dit: Share App Mail Tweet

Hyundai stopt met brandstofmotoren voor N-label, dit blijft er over

Hyundai stopt met het leveren van sportieve N-modellen voorzien van brandstofmotor in Europa. Enkel N-modellen met een stekker worden op ons continent na de eerste helft van dit jaar nog geleverd.

Voor Nederland betekent dit vrij weinig. De N-modellen met verbrandingsmotor zijn hier nu ook al niet te bestellen. Echter, in België staan nog wel de Hyundai i20 en i30 N op de prijslijst.

Hyundai N zonder brandstofmotoren

De Koreaanse fabrikant laat aan Motor1 Duitsland weten het stopt met de N-modellen met brandstofmotor in Europa. Het label wordt niet opgedoekt maar zal blijven bestaan voor elektrische auto’s.

Hyundai Ioniq 5 N

De eerste N van Hyundai zonder brandstofmotor wordt de Ioniq 5 N. De elektrische auto heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 650 pk aan piekvermogen en 609 pk continu. Het koppel bedraagt 740 Nm. De hatchback sprint in 3,4 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en heeft een topsnelheid van 260 kilometer per uur.

Kan je de rechtervoet bedwingen, dan is een actieradius van 448 kilometer mogelijk. De EV heeft een accupakket met een nettocapaciteit van 80 kWh. Mede door het flinke accupakket weegt de Hyundai 2310 kilogram. Hierdoor zal het geen lichtvoetige hot hatch worden als bijvoorbeeld de i30 N.

Toch moet hij voor veel rijplezier zorgen. Mede door een drift-modes, nagemaakte schakelmomenten, een elektronisch sperdifferentieel en meer torsiestijfheid dan de normale Ioniq 5. Of de elektrische auto ook echt zo leuk is als de Koreanen beloven, moet nog blijken. Wil je op de hoogte blijven van een toekomstige test met de EV, abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.

De prijs

Het prijskaartje van de Hyundai Ioniq 5 N bedraagt net geen 74.000 euro. Wil je alles weten over het model? Lees dan hier de Duik in de prijslijst.

i30 N

Hoewel het N-label van Hyundai door moet zonder brandstofmotoren, is de i30 nog wel als occasion te koop. In onderstaande video vergelijkt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst dat model met de Ford Focus ST. Welke is het best?