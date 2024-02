Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Hyundai Ioniq 5 N – volledig elektrisch hot hatch

Met de steeds strengere emissie-eisen is het segment van de hot hatchback ten dode opschreven. Of toch niet? Met de Hyundai Ioniq 5 N komt het merk met zijn eerste volledig elektrisch aangedreven N-model. Is er toch nog toekomst voor de hot hatch? Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

Sinds 2012 is Hyundai N de sportieve tak van het merk, met in 2016 als eerste model de Hyundai i30 N, een hot hatchback. Nu is het alweer tijd voor het vijfde Hyundai N-model (de vierde voor Europa en de derde voor Nederland): de Hyundai Ioniq 5 N. Opnieuw gaat het om een hot hatchback, al is het voor discussie vatbaar of het echt een hatchback is. De Ioniw 5 is namelijk flink uit de kluiten gewassen en kan zich ondanks zijn traditionele hatchback-vorm meten met sommige SUV-modellen.

Specificaties Hyundai Ioniq 5 N

De specificaties biedt echter volop garanties voor sportiviteit. Twee elektromotoren zorgen voor vierwielaandrijving en maar liefst 478 kW (650 pk – piekvermogen, anders 609 pk) en een koppel van 740 Nm. De 100 km/u is al in 3,4 seconden bereikt en de topsnelheid ligt voor een EV ongebruikelijk hoog, op 260 km/u. Als je het wat rustiger aan doet, zorgt het 80 kWh (bruikbaar) batterijpakket toch nog voor 448 km actieradius.

Pure snelheidscijfers zeggen niet alles over sportieve prestaties. Zo is de auto onderhuids op de nodige punten verstevigd en zijn er zaken zoals N Drift OptimizerTorque Kick Drift en een elektronisch sper op de achteras. Ouderwets driften is ondanks de vierwielaandrijving dus prima mogelijk. Met het N E-Shift-systeem wordt zelfs het karakter van een achttrapsautomaat gesimuleerd, al weten we eerlijk gezegd niet of we dat nou zo’n geweldige toevoeging vinden… Meer details over de Hyundai Ioniq 5 N lees je hier.

Prijs en uitrustingen Hyundai Ioniq 5 N

Als volledig elektrische auto is de Hyundai Ioniq 5 N bpm-vrij, maar toch is het prijskaartje even slikken. In een volledig standaard Ioniq 5 rij je weg vanaf 49.295 euro, voor de 5 N ben je minimaal 73.995 euro kwijt. Dan krijg je de auto wel gelijk met alles erop en eraan. Naast de al genoemde zaken krijg je onder meer 21-inch lichtmetaal, full-led-verlichting, akoestische en warmtewerende voorruit, getinte ramen achter, met alcantara en leer beklede kuipstoelen (geventileerd en verwarmd), stoelverwarming achterin, head-up display, volledig automatische airco en ontwaseming, Bose Premium-audiosysteem, automatisch bedienbare achterklep, batterijvoorconditionering, V2L-technologie en allerlei geavanceerde, semiautonome rijsystemen.

Exterieuraankleding

De Hyundai Ioniq 5 N is standaard uitgevoerd in oranjerood. Voor 695 euro kan je kiezen voor de niet-metallic kleuren wit en lichtblauw (de blauwe presentatiekleur), voor 895 euro krijg je metallic grijs, parelmoerzwart of parelmoer donkergrijs en voor 1.095 euro krijg je een van de matte carrosseriekleuren: donkergrijs, lichtgrijs, wit en lichtblauw. Rood en blauw zijn dus de enige ‘echte’ kleuren. Blauw zal als ‘N-kleur’ waarschijnlijk al door velen worden gekozen, dus wij gaan voor het standaard rood. Andere wielkeuzes zijn er niet voor de N.

Interieuraankleding

In het interieur zijn we snel klaar: het standaard zwarte leer en alcantara is ook meteen de enige mogelijkheid.

Losse opties

Aangezien je de Hyundai Ioniq 5 N standaard al krijgt met alles erop en eraan, is de optielijst kort. Erg kort. Er staat maar één item op: een panoramadak à 895 euro. Voor een sportuitvoering zoals de 5 N slaan we die even over.

De Hyundai Ioniq 5 N zelf samenstellen

Zo blijft de prijs van onze Hyundai Ioniq 5 N op 73.995 euro. Hou zou jij de auto hebben samengesteld? Of vind je een ‘gewone’ Hyundai Ioniq 5 ook al snel genoeg? Bekijk alle mogelijkheden in de configurator op www.hyundai.nl.

