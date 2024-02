Deel dit: Share App Mail Tweet

Elon Musk: Tesla Roadster in minder dan één seconde van 0 naar 100 km/h

Elon Musk beweert weer eens wat op zijn geliefde platform X (voormalig Twitter). Ditmaal stelt hij dat de Tesla Roadster in minder dan één seconden van 0 naar 100 kilometer per uur sprint.

Er wordt al tijden gesproken over een nieuwe Roadster. Echter, tot op heden zijn er geen concrete cijfers, specificaties en datums gecommuniceerd.

Elon Musk op X

De uitspraken van Elon Musk op X nemen we inmiddels met een korreltje zout. Al helemaal als de CEO van Tesla met introductie-datums komt. Zo werd de Tesla Cybertruck vaak uitgesteld en zou de Tesla Roadster dit jaar al op de markt komen.



Targeting a 0-60mph time of ~1 second with the fastest spec? Please tell us this machine is coming soon! — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 28, 2024

Wanneer de Tesla Roadster komt, is nog onduidelijk. De laatste berichtgeving duidt op 2025. Als we Elon Musk mogen geloven is het lange wachten niet voor niets geweest. De elektrische auto wordt namelijk veel sneller dan in eerste instantie het plan was.

Tesla Roadster in minder dan één seconden van 0 naar 100 km/h

De Tesla Roadster zou namelijk in 1,9 seconden van 0 naar 60 mph (96.9 kilometer per uur) schieten. Deze tijd zou nu nog eens worden gehalveerd.



Tonight, we radically increased the design goals for the new Tesla Roadster. There will never be another car like this, if you could even call it a car. — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024

Hoe de Tesla Roadster zo snel van 0 naar 100 kilometer per uur sprint, is onduidelijk. Er is eerder gesproken over boosters waarmee de auto een soort hovercraft wordt. Wellicht is dat de reden dat Elon Musk over de Tesla Roadster zegt: “Er zal nooit meer een auto als deze zijn. Als je het een auto zou kan noemen.”