Superpitstop levert Tsunoda voor het eerst WK-punt op in Japan

Yuki Tsunoda maakte in de Grote Prijs van Japan een superpitstop. De coureur van Visa Cash App RB haalde dankzij een snelle bandenwissel drie auto’s in die tegelijkertijd stopten en schoof door naar de elfde plaats. Hij pikte later de tiende plaats in en haalde zo voor het eerst in zijn thuisrace een punt in het kampioenschap van de Formule 1.

“Wat een opluchting”, zei de Japanner na afloop op de website van de Formule 1. “Die pitstop was echt het hoogtepunt. Het team deed het fantastisch. Het was te gek om zo auto’s te kunnen inhalen. Zonder die snelle pitstop was het een stuk moeilijker geweest om een punt te scoren.”

Tsunoda ging vrijwel tegelijk met Valtteri Bottas (Sauber), Kevin Magnussen (Haas) en Logan Sargeant (Williams) naar binnen voor een laatste bandenwissel. Hij reed vervolgens als eerste de pitstraat weer uit. Later schoof hij nog een plekje op doordat de voor hem rijdende Nico Hülkenberg (Haas) nog een pitstop maakte.

