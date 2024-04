Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Hyundai Stellar – Zuid-Korea zoekt het voorzichtig hogerop

Veel van de auto’s die ooit het omslag van Autovisie hebben gesierd, zijn inmiddels volledig uit ons collectieve geheugen gewist. Zoals deze, want wanneer was de laatste keer dat u een Hyundai Stellar hebt gezien? Of er überhaupt aan hebt gedacht?

De Hyundai Stellar

Nu was de tweede boreling van Hyundai in zijn eigen tijd al geen koppendraaier, maar nuchter bekeken was het geen verkeerd aanbod. Een zeer competitief geprijsde, ruime middenklasser met beproefde techniek en een uitgebreide standaarduitrusting. Die lage prijzen waren haalbaar omdat er geen invoerrechten werden geheven op producten uit Zuid-Korea, destijds nog een ontwikkelingsland. Dat je dan niet de meest moderne techniek kunt verwachten, laat zich raden.

De redelijk strak ogende Stellar staat op een vrijwel onveranderde basis van de Ford Taunus/Cortina. Het is een erfenis uit de tijd dat Hyundai dit model in eigen land assembleerde. Het koetswerk is net als de kleinere Pony getekend door Giugiaro, maar lijkt eigenlijk net een slag te groot voor het onderstel. Achterwielaandrijving, een starre achteras en dubbele draagarmen voor, het is een feest van herkenning voor Ford-liefhebbers. De Britse Hyundai-importeur speelt hier slim op in door conservatieve Ford-klanten aan te spreken die de moderne Sierra niet zien zitten. Een ondeugende advertentie met daarin een Sierra weergegeven als gelei-puddinkje en daaronder de hoekige Stellar die wordt aangeprezen als de ware Cortina-opvolger doet wel wat wenkbrauwen fronsen.

Geen gekke gedachte, want die eerste Stellar rijdt net als een Taunus. Hetzelfde goedmoedige, redelijk comfortabele weggedrag, de ietwat rumoerige aandrijflijn en eveneens dezelfde beruchte zijwindgevoeligheid. No-nonsense vervoer voor de niet al te veeleisende automobilist, waarmee de Koreanen het uiteindelijk ver zouden schoppen.

Model Hyundai Stellar 1.6 GSL Bouwjaar 1984 Prijs (1984) Fl. 20.195,- (€ 9.164,-) Gemaakt van/tot 1983-1992 Topsnelheid 160 km/h Acceleratie 0-100 km/h 16 s Gemiddeld verbruik 8,2 l/100km Motor Vier-in-lijn, 1.597 cc Max. vermogen 75 pk (55 kW)/5.200 rpm Max. koppel 120 Nm/3.500 rpm Transmissie 5-traps handgeschakeld, achterwielaandrijving Massa leeg 1.145 kg

Het grootste verschil met de Taunus zit onder de motorkap, daar liggen 1,4 en 1,6 liter grote viercilinders van Mitsubishi, die Hyundai al jaren in licentie bouwt. Na een facelift volgt er ook een tweeliter uit dezelfde familie, die nog enkele visuele aanpassingen in de vorm van zwaardere bumpers en andere verlichtingsunits meekrijgt. Daarnaast wordt de voorwielophanging naar het McPherson-principe gewijzigd en krijgen de remmen een broodnodige opwaardering. In de laatste twee modeljaren verkoopt Hyundai een extra luxe Stellar op de thuismarkt als Sonata. Die naam gaat over op de opvolger van de Stellar, waarvan de achtste generatie vandaag de dag nog altijd gebouwd wordt.

Aanbod en prijzen

Daar kunnen we kort over zijn: er is simpelweg geen aanbod. Er is nog maar een handvol Stellars in Nederland, waarvan het merendeel niet eens rijdt. De grote online zoekmachines in Europa geven allemaal nul op het rekest. Toevallig weten we dat er een tijdlang een witte tweeliter te koop heeft gestaan voor een mille of twee, maar ook die is inmiddels weer in de vergetelheid verdwenen. Oude Hyundais hebben niet veel waarde voor de liefhebber, zoveel is duidelijk.