Nederlanders kopen massaal oldtimers, dit model specifiek

Er zijn veel meer oldtimers op kenteken gezet, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn er nu 28 procent meer ronkende klassiekers bijgekomen.

Dat oldtimers in trek zijn, is niet vreemd. Auto’s van 40 jaar of ouder zijn wegenbelastingvrij. Hier gaat overigens wel verandering in komen. Daarbij zijn de klassiekers vaak voor weinig te verzekeren. Onderhouds- en brandstofkosten zijn veelal wel hoger. Maar daar krijg je ook wat voor terug: een bijzondere auto.

Oldtimers populair onder Nederlanders

Al kopt dat niet helemaal. Niet iedere oldtimer is bijzonder. Onder Nederlanders zijn oldtimers van Volkswagen het populairst. Bijna 15 procent van alle oldtimers in ons land is een VW. Om welk model het gaat, is niet terug te vinden in de data van het CBS. Het antwoord op die vraag laat zich raden: de Kever.

Naast Volkswagen zijn ook Mercedes en Citroën oldtimer-merken die je vaak tegenkomt. Van het Duitse merk staan er zo’n 21.000 oldtimers op kenteken, Citroën sluit de top 3 af met grofweg 14.000 exemplaren.

Meer oudere klassiekers

Begin 2024 stonden er in Nederland 47.000 meer oldtimers geregisterd dan in 2019. De tabel laat een flinke stijging zien. Met name hele oude auto’s zijn in trek. Het aantal klassiekers tussen de 50 en 60 jaar is de afgelopen vijf jaar verdubbeld naar 84.000 geregistreerde klassiekers.

Populairste kleur van oldtimers De kleur die Nederlanders het vaakst op hun oldtimer hebben, is blauw. Ook rood is een populaire kleur. De gemiddelde leeftijd van de klassiekers is 53 jaar.

De Nederlanders met oldtimer reden gezamenlijk zo’n 274 miljoen kilometer in hun klassieker. Slechts 0,2 procent van alle Nederlandse kilometers wordt afgelegd in de oude auto’s. In Nederland wordt per jaar door personenauto’s 114,4 miljard kilometer gereden.

(Afbeelding: CBS) (Afbeelding: CBS)