Waarom je na 2028 geen 40 jaar oude oldtimer moet kopen

Voor een oldtimer betaal je geen wegenbelasting. Althans, dat is nu nog zo geregeld. Dat gaat veranderen. We leggen uit waarom het minder aantrekkelijk is om na 2028 een oldtimer van 40 jaar oud te kopen.

Tot 2014 waren auto’s van 25 jaar of ouder voor de wet oldtimers. Dit betekent dat je tot die tijd geen wegenbelasting betaalde voor die oudere auto’s. 10 jaar geleden veranderde dit en is een auto van 40 jaar of ouder een oldtimer. Voor de auto’s die tussen wal en schip vallen, is er een overgangsregeling.

Gee nieuwe oldtimers in 2028

Maar ook de regeling voor auto’s van 40 jaar of ouder is eindig. In 2028 komt er een einde aan de regeling. Dit betekent dat als je een auto van 1988 of een later bouwjaar rijdt, hij volgens de wet nooit een oldtimer kan worden. Je zal dus altijd wegenbelasting moeten betalen.

40 jaar oud

Auto’s van voor 1988 blijven voor de wet wel een oldtimer. Voor deze auto’s hoef je dus geen wegenbelasting te betalen, ook na 2028. Let wel, een auto wordt pas wegenbelastingvrij op de dag dat hij 40 jaar oud wordt. Het gaat dus niet om de productiejaren van een auto, maar om de eerste registratie van het specifieke exemplaar.

