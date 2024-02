Deel dit: Share App Mail Tweet

Oldtimer-evenementen 2024: hier moet je zijn

Hoewel niet iedereen een oldtimer bezit, is het altijd leuk om auto’s te kijken. Autovisie selecteert een aantal oldtimer-evenementen voor liefhebbers. Hier moet je in 2024 zijn.

Eerder maakten we al een autosportkalender 2024. Je vindt hier alles races dichtbij en in Nederland die je als race-fan niet mag missen.

Voor de oldtimer-evenementen kijken we enkel naar Nederland, België en Duitsland. We kunnen natuurlijk niet alle events uitlichten. We selecteren een aantal waar doorgaans mooie en exclusieve klassiekers komen. Ook leuk voor als je zelf geen oldtimer hebt!

We lichten in de kalender met oldtimer-evenementen ook rally’s uit. Hoewel het bij sommige tochten belangrijk is om mee te doen, zijn deze rally’s ook erg leuk om te zien.

Evenement Datum Zoute Family Rally, Knokke-Heist 23 maart Oldtimerbeurs Genk 23-24 maart Viva Italia 8 april Techno Classica, Essen 3-7 april Historic Grand Prix Zandvoort 21-23 juni Concours d’Elégance, Gmund am Tegernsee 22-27 juli Zoute NextGen Rally, Knokke-Heist 10 augustus Nationaal Oldtimer Festival Louwmans TW, Raamsdonksveer 15 september Zoute Rally by stow, Knokke-Heist 3-6 oktober Zoute GT Tour, Knokke-Heist 6 oktober Wheels Marienwaerdt 2024, Beesd 13-15 september

Hebben we een belangrijk oldtimer-event gemist, laat het dan vooral weten!

Concours d’Elegance

Als echte liefhebber van oldtimers is er nog een evenement waar je bij moet zijn: Concours d’Elegance. Het bijzondere oldtimer-evenement wordt echter altijd gehouden in Frankrijk, niet ver van Parijs. Daarom vind je het niet terug in deze lijst.

Concours d’Elegance Dit jaar is Concours d’Elegance op 12-15 september.

Je hoeft echter niet naar Concours d’Elegance om wat mee te krijgen van het oldtimer-evenement. In onderstaande video nemen we je mee naar de paleistuinen van Chateau Chantill. Van een one-off Pegaso Z-102 tot een Lancia-studiemodel uit de jaren zestig, en van een niet gerestaureerde Hispano-Suiza tot een Le Mans-winnende Peugeot.