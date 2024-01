Deel dit: Share App Mail Tweet

Autosportkalender 2024: bij deze races dicht bij huis moet je als liefhebber zijn

De autosportkalender die we u hier voorschotelen, is net even anders dan in andere jaren. De focus ligt in 2024 niet op tv kijken, maar eropuit gaan. Bij deze races moet je dit jaar als liefhebber zijn.

Er zijn veel leuke races in 2024 die je kan bezoeken. We selecteren de leukste voor de liefhebber.

Autosportkalender: de races van 2024

Spa-Francorchamps

Voor Friezen en Groningers is het een eind rijden, voor Brabanders en Limburgers is Spa-Francorchamps vaak dichterbij dan Zandvoort of Assen. Waar je ook woont: op de kalender van het Ardennencircuit kunnen de meeste racebanen jaloers zijn. De Formule 1, het WEC, diverse GT3- (endurance)races: ze zijn allemaal van de partij.

Datum races Evenement 9-11 mei WEC 6 Uur van Spa 17-19 mei Spa Classic 24-26 mei International GT Open 21-23 jun SRO Speedweek 27-30 jun 24 Uur van Spa 26-28 jul Formule 1 Grand Prix 23-25 aug ELMS 4 Uur van Spa 26-28 sep 6 Uur van Spa (klassiekerraces)

Assen

Het TT Circuit is behalve onze supertest-thuishaven uiteraard vooral een motorfietsbaan, met onder andere de TT en het WK Superbikes als trouwe gasten. Voor ‘ons’ autoliefhebbers staat het weekend van 2-4 aug met rood omcirkeld in de agenda, wanneer Jack’s Racing Day plaatsvindt. En van 8-10 is de Tabac Classic GP een evenement dat zeker de moeite waard is om te bezoeken.

Datum races Evenement 2-4 aug Jack’s Racing Day 8-10 sep Tabac Classic GP

Nürburgring

Op (en rond) de Nürburgring is buiten de wintermaanden altijd wel wat interessants te zien of te doen voor de auto(sport)liefhebber. Maar dit zijn wat ons betreft de evenementen die de reis richting de Eifel het meest waard zijn:

Datum races Evenement 1-2 jun 24 Uur van de Nürburgring 28-30 jun ADAC Racing Weekend 26-28 jul GT World Challenge 9-11 aug Oldtimer GP 16-18 aug DTM

Venray

Menig Nederlander weet waarschijnlijk niet eens dat ‘we’ in het Noord-Limburgse Venray een mooie autosportfaciliteit hebben, in de vorm van de Raceway Venray ofwel ‘Europa’s snelste 1/2 mile oval’. Op 29-30 jun vindt daar het grootste evenement van het jaar plaats, als de Nascar Whelen Euro Series het asfalt onveilig maakt met dikke V8-motoren. Mochten deze data niet goed uitkomen, dan heb je op 12-13 okt nog een herkansing op Circuit Zolder in België, dat voor de rest van ’24 voornamelijk breedtesport en fietsevenementen ontvangt.

Datum races Evenement Locatie 29-30 jun Nascar Whelen Euro Series Raceway Venray 12-13 okt Herhaling Nascar Whelen Euro Series Circuit Zolder, België

Zandvoort

Wie autosport ‘in de buurt’ zegt, lijkt ‘Zandvoort’ te zeggen. Echter, behalve de Formule 1 Grand Prix op 25 augustus en een boel breedtesport zijn daar nog maar weinig écht interessante data over. Van 7 tot en met 9 juni zijn de GT3-auto’s van de DTM te gast en van 21 tot 23 juni is de Historic Grand Prix wat ons betreft een goede reden om nog eens af te reizen naar de duinen.

Datum races Evenement Locatie 7-9 jun DTM GT3-auto’s Zandvoort 21-23 jun Historic Grand Prix Zandvoort

Het duurt even, maar dan heb je ook wat Echt dichtbij kunnen we deze evenementen vanuit Nederlands perspectief niet noemen, maar vanwege de status en de verwachte entertainmentwaarde zijn ze mogelijk toch de moeite waard om te bezoeken: 25-28 jan Rally van Monte-Carlo / 24-26 mei F1 Grand Prix Monaco / 12-16 jun 24 Uur van Le Mans / 28-30 jun F1 Grand Prix Oostenrijk 31 okt-3 nov / FIA WRC Central European Rally