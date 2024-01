Deel dit: Share App Mail Tweet

Lada 1500 S (VAZ-2103): Onverwoestbaar Sovjet-icoon

Iedereen kent wel de oer-Lada, de 1200. Dit Sovjet-icoon, in goed Russisch VAZ-2101 Zjigoeli genaamd, ziet in 1970 het levenslicht en is in wezen een Fiat 124 die grondig is aangepast om de barre Russische weersomstandigheden te kunnen trotseren.

Met dikker plaatstaal, een verstevigd onderstel, een eigen, onverwoestbare motor en vooral eenvoudig zelf te repareren techniek zijn ze nagenoeg onuitroeibaar gebleken. Nog dagelijks figureren ze op tv in nieuwsberichten uit (vroegere) Russische regio’s.

Lada 1500 S (VAZ-2103)

Naast de 2101 bouwt VAZ ook de stationcar 2102 en de luxere 2103 met 1,5-liter onder de kap. Deze laatste is niet gebaseerd op de grotere Fiat 125, zoals de verchroomde grille en dubbele ronde koplampen je willen doen geloven, maar deelt gewoon zijn basis met de 2101. Wel zijn de spoorbreedtes groter en zijn diverse plaatwerkdelen, achterlichten en dashboard anders van vorm. Het eerste, nog bij Fiat gebouwde prototype van de 2103 stamt al uit 1968, maar de productie komt pas vier jaar later op stoom. De 2103 wordt snel razend populair in eigen land, vooral bij het ambtenarenapparaat, zodat er naar goede Sovjet-traditie lange wachttijden ontstaan. Fiat heeft heel slim bedongen dat de Russen niet mogen exporteren naar markten waar de 124 geleverd wordt, maar zodra deze in 1974 wordt vervangen door de 131 Mirafiori, kan de rest van Europa worden veroverd.

De 2101 krijgt daar de naam Lada 1200 toebedeeld, de 2103 gaat door het leven als 1500 S (of Comtesse, Diva of Toscana, al naargelang de markt). Autovisie is er snel bij om de stoere Rus te knippen en te scheren. We concluderen dat het lichtvoetige van de Fiat 124 er wel vanaf is en de motor wat (Italiaanse) passie mist, maar als geheel is het een degelijk, praktisch en comfortabel aanbod. De 1500 biedt heel veel auto voor het geld en dat blijft niet onopgemerkt bij een grote groep automobilisten die simpelweg no-nonsense vervoer zoeken. Mensen die tegenwoordig waarschijnlijk Dacia zouden rijden.

De 2103 wordt tot 1984 gebouwd en gaandeweg verschijnen er ook versies met 1,2- en 1,3-motor. Ondertussen wordt het model langzaam uit het programma gedrukt door de wat minder weelderige, maar wel van een 1,6-liter motor voorziene 2106. Een nieuw model bij Lada betekent niet vanzelfsprekend het eind van het vorige. In de jaren 80 nemen de ‘gemoderniseerde’ 2104, 2105 en 2107 de exportmarkten voor hun rekening, maar ook de stokoude 2101 blijft bij ons tot het eind van dat decennium verkrijgbaar. De laatste klassieke Lada, de 2107, legt pas in 2011 het loodje, na 16,8 miljoen geproduceerde exemplaren!

Aanbod en prijzen

Een rondje online speuren bevestigt het vermoeden: oude Lada’s zijn cult! Dat toverwoord drijft de prijzen op en dat is te merken. Voor goede Lada’s wordt meer gevraagd dan ze ooit nieuw hebben gekost. Voor 7 mille moet u een mooi exemplaar kunnen vinden van ieder model uit de 21-reeks, al naargelang uw smaak. 2103’s zijn wat zeldzamer dan de 2101 en 2106.

Specificaties Lada 1500 S Bouwjaar 1974 Prijs (1974) fl. 9.560,- (€ 4.338,-) Gemaakt van/tot 1974-1984 Topsnelheid 150 km/h Acceleratie 0-100 km/h 19 s Gem. verbruik 8,4 l/100km Motor Vier-in-lijn, 1.452 cc Maximaal vermogen 75 pk (55 kW)/5.600 rpm Maximaal koppel 106 Nm/3.500 rpm Transmissie 4-traps handgesch., achterwielaandr. Massa leeg 1.030 kg

In Duitsland (en verder naar het oosten) is het aanbod riant. De prijzen lopen op tot maximaal 18.000 euro. Dat is geen value for money meer… Onderdelen leveren (online) weinig problemen op, veel is uitwisselbaar. Alleen modelspecifieke afwerkingsdelen kunnen lastig te vinden zijn.