Koopwijzer: Hyundai Kona – prijzen, problemen en uitvoeringen

De Hyundai Kona is een uitgesproken cross-over met moderne techniek. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

De eerste compacte cross-over van Hyundai is een schot in de roos. Ook gebruikt valt de B-segmenter op door zijn uitgesproken vormgeving, bijdetijdse uitrusting en moderne motorengamma met keuze uit benzine, benzine-hybride en elektrische aandrijving.

Carrosserie Hyundai Kona

Aan onderscheidend vermogen ontbreekt het de eerste Hyundai Kona, modelcode OS, beslist niet. Ronde vormen en scherpe vouwen wisselen elkaar af, terwijl brede wielkasten en kunststof stootlijsten de suggestie van offroad-waardigheid wekken. Koplampen boven elkaar à la Citroën en een grote grille domineren het vooraanzicht. Ook de achterkant valt op door een mix van hoog en laag geplaatste verlichting.

De 4,16 meter lange hoogzitter is leverbaar met ingetogen en sprankelende lak- en accentkleuren. Full-led verlichting, dakrails, privacy-glass en een schuifdak zijn opties. De Electric heeft een gesloten front met een klep voor de laadaansluiting. In het voorjaar van 2020 krijgt de Kona een facelift. Nieuwe bumpers en een nieuwe grille brengen meer rust in de vormgeving. Ander nieuws is de komst van het N Line-sportpakket. De ‘echte’ Kona N, het sportieve topmodel uit 2021, komt niet naar Nederland.

Interieur

De vrolijk stemmende vormgeving van de buitenkant krijgt geen vervolg in het interieur. Nuchtere functionaliteit en zwart-grijze kunststoffen overheersen. Bij sommige uitvoeringen zorgen accentkleuren voor wat visuele vrolijkheid. De bestuurder kijkt uit op een analoog-digitaal of volledig digitaal instrumentarium en een rechtopstaand infotainmentscherm met een mix van fysieke knoppen en aanraakbediening. De fabrieksoptielijst is uitgebreid.

Naast actieve veiligheidssystemen, zoals een rijbaanassistent en een noodremassistent, voorziet Hyundai de Kona tegen meerprijs van zaken als een head-up display, navigatie, Apple Carplay, een draadloze telefoonlader en premium audio, maar bijvoorbeeld ook adaptieve cruise control, parkeerhulp met camera, stoel- en stuurverwarming en stoelventilatie. De Electric heeft regeneratiepeddels aan het stuur en een energiebesparende warmtepomp. De facelift van 2020 brengt onder meer een verbeterde afwerking, nieuwe veiligheidssystemen, vernieuwd infotainment en een herziening van de uitrustingsniveaus.

Motor Hyundai Kona

Motorisch dekt de Hyundai Kona alle gangbare klantwensen af. Benzinemotoren zijn de 1.0 T-GDi (120 pk, 172 Nm) en de 1.6 T-GDI (177- 198 pk, 265 Nm). Het grote prijs- en prestatiegat tussen de beide benzinemotoren wordt in 2019 gedicht met de Hybrid. Deze variant heeft een 1.6-benzinemotor, een elektromotor en een 1,56 kWh-accupakket (totaal 141 pk, 265 Nm).

De Electric staat vanaf 2018 in de showroom. Hij heeft een vloeistofgekoeld lithium-ion accupakket met een capaciteit van 39 kWh (136 pk, 395 Nm) of 64 kWh (204 pk, 395 Nm). De opgegeven WLTP-actieradius is 289 en 449 kilometer. Later groeit dit tot maximaal 305 en 484 kilometer. In het voorjaar van 2019 krijgt de Electric een nieuwe 11 kW driefase AC-lader. De facelift van 2020 brengt een nieuwe 1.0-benzinemotor met 48V mild-hybride techniek. Bij de 1.6 T-GDI komt soms distributiekettingslijtage voor. Voor de Electric is een terugroepactie voor de HV-batterij opgezet; het betreft auto’s uit 2018-2020 die in Zuid-Korea zijn gebouwd.

Transmissie

De Hyundai Kona heeft standaard voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving is alleen geleverd in combinatie met de sterkste benzinemotor. De 1.0 T-GDI heeft een handgeschakelde zesversnellingsbak. De 1.0 mild-hybride heeft een handgeschakelde iMT-versnellingsbak met een elektrisch bediende clutch-by-wire koppeling. Tijdens gas loslaten in de ecostand ontkoppelt het systeem automatisch om brandstof te besparen.

De 1.6 T-GDI heeft een zeventraps DCT-automaat en de Hybrid een zestraps variant. Sommige eigenaren melden problemen met de DCT. Check bij een occasion of de schakelovergangen slip- en schokvrij verlopen. Periodieke oliewissels verlengen de levensduur van de DCT-automaat en de reductiebak van de Electric. Schurende bijgeluiden vanuit de aandrijflijn van de Electric duiden meestal op problemen met de elektromotor en/of reductiebak. Reparatie valt doorgaans onder de EV-fabrieksgarantie van 8 jaar/160.000 km.

Wielophanging Hyundai Kona

Onafhankelijke McPherson-voorwielophanging wordt gecombineerd met een semionafhankelijke torsie-achteras of een onafhankelijke multilink-achterwielophanging. Aanvankelijk heeft de Kona een stevige onderstelafstemming. Vanaf de facelift zijn onderstel en besturing meer op comfort gericht. De N Line heeft dan juist een straffer sportonderstel en staat standaard op 18-inch lichtmetalen wielen. De wielmaten van de reguliere Kona starten bij 16 inch en eindigen bij 18 inch.

Welke Hyundai Kona moet ik hebben?

lichte kant is en de topmotorisering net wat te zwaar, komt de Kona het best tot zijn recht als Hybrid of Electric. Beide aandrijflijnen verbinden soepele tot flitsende prestaties met een efficiënte omgang met brandstof dan wel elektriciteit. De uitvoeringen heten Drive (16-inch wieldoppen, airco, cruise control), Comfort (16- inch lichtmetaal, dakrails), Essence (groot infotainmentscherm, premium audio, parkeerhulp met camera) en Fashion (mistlampen voor, privacy glass, smart key, automatische airco, diverse actieve veiligheidssystemen). Aanvullend staan de optiepakketten Smart, Sky, Design en Design Sky in de prijslijst. Topmodel Premium heeft 18-inch wielen, full-led verlichting, elektrische stoelverstelling en parkeerhulp.

📆 Tijdlijn Zomer 2017 – introductie Hyundai Kona (OS) 2018 – Kona Electric 2019 – driefaselader voor Electric, Kona hybrid, Electric 39 kWh 2020 – facelift, N Line 2021 – Kona N Najaar 2022 – introductie nieuwe Hyundai Kona (SX2)

Later in de productiecyclus vervalt de Drive en worden de overige uitrustingsniveaus uitgebreid met nieuwe opties. De N Line heeft een sportpakket met zwarte exterieurafwerking, full-led verlichting en een sportinterieur met suède stoelbekleding en stoelventilatie.

Moet de Hyundai Kona het worden?

De Kona biedt alles wat kopers van een moderne cross-over in het B-segment mogen verwachten. Op het gebied van motoren, transmissies, veiligheidssystemen, comfort en luxe kan het model zich goed met andere volumemerken meten. In het interieur laat de Kona wel wat punten liggen als het gaat om het ruimte-aanbod en de aankleding. Op de fabrieksgarantie van vijf jaar hebben de meeste concurrenten echter geen passend antwoord. Ook gebruikt is de eerste generatie Kona een uitgebalanceerd aanbod zonder grote uitschieters omhoog of omlaag. Wie voor de vormgeving valt, doet er een prima koop mee.

Onderdeelprijzen

Remblokken voor, per set € 53,48

Remschijven voor, per set € 95,96

Hankook Ventus Prime 4, 215/55 R17 94V, per stuk vanaf € 110,67

Aircopomp, vanaf € 386,83

Koppeling inclusief druklager, vanaf € 218,01

Prijzen gelden voor een Hyundai Kona 1.0 T-GDI van 2019 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Onderhoudsbeurt vanaf € 225,–

Het onderhoudsinterval (1.0 T-GDI) is 15.000 kilometer/1 jaar.

Pluspunten Hyundai Kona

+ Moderne aandrijftechniek

+ Opvallende vormgeving

+ Betaalbare EV-versie

+ Vijf jaar garantie

Minpunten Hyundai Kona

– Opvallende vormgeving

– Weinig sprankelend interieur