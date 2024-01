Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze jonge Volvo koop je voor minder dan een Volkswagen Polo

Nieuwe baan, nieuwe uitdaging, geweldig! Alleen… géén auto van de zaak meer en je reed in een SUV. Je wilt opnieuw veel comfort en ruimte, vanwege snelgroeiende kinderen. Je wilt geen saaie bak, ‘het moet wel wat zijn’. Gelukkig heb je best wat budget. Wat wordt het?

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een auto voor maximaal 25.000 euro, minder dan een Volkswagen Polo kost (26.990 euro). Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Volvo XC40 niets? Kijk dan naar de occasions van vrijdag en zaterdag.

Volvo XC40 (2018 – heden)

De XC40 is een enorm succesnummer. Het is zowel een heel doordachte SUV, maar ook een typische Vòlvo, met alles waarvoor het merk staat. Ja, in passieve veiligheid loopt het merk nog steeds voorop, maar dat wil je niet meemaken. Hij is lekker ruim, met uitstekende voorstoelen. De bagageruimte is met 460 liter wat bescheiden. Volvo heeft ook oog voor de kleine noden van de automobilist. Zo is er een uitneembaar prullenbakje en ruimte voor een doos tissues.

De achttraps automaat werkt perfect, de afstemming van het onderstel is wel wat hard. De adaptieve cruise control werkt fijner dan bij andere merken. De Volvo-dealer in Spijkenisse heeft een zwarte T3, handgeschakeld (2018, 74.000 km) voor 24.950 euro.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Een Volvo krijgt software-updates ‘over the air’. Dat gaat niet altijd goed. Na zo’n update is de motor soms niet meer te starten. De Volvo moet op transport naar de garage, waar de update wordt teruggedraaid en opnieuw uitgevoerd, maar dan gewoon via een draadje. Het is lastig, maar dit is wel de enige bekende storing bij de XC40.