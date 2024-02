Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen tevreden na testdagen Formule 1 in Bahrein

Max Verstappen kon tevreden terugkijken op de derde en laatste testdag van de Formule 1 in Bahrein. De wereldkampioen, die in zijn Red Bull de vierde tijd noteerde, verklaarde na afloop dat de focus vrijdag niet op de rondetijden lag.

“Over het algemeen was het erg goed vandaag”, liet hij door Red Bull optekenen. “We concentreerden ons op een lange sessie om meer inzicht in de auto te krijgen en het was goed om te zien dat de prestaties van de auto erg sterk waren. We hebben het plan gemaakt om ons niet puur te focussen op rondetijden en hebben verschillende banden uitgeprobeerd, dus ik ben blij met de ronden die we vandaag hebben gereden. Het gaat met het oog op het raceweekend om het ‘finetunen’ van de auto en om te zien wat de race voor je in petto heeft als je de auto tot het uiterste drijft”, aldus de Nederlander.

Verstappen reed vrijdag 66 ronden op het circuit van Sakhir. Woensdag kwam hij tot 143 ronden en zette hij een rondetijd neer die een seconde onder die van zijn naaste rivalen lag. De eerste race van het nieuwe seizoen is op zaterdag 2 maart de Grote Prijs van Bahrein.

“We moeten nu nog wat meer naar de data kijken en een plan voor de komende week bedenken. We hebben een heel positieve test gehad en veel geleerd van alles wat we hebben veranderd, dus we kijken uit naar volgende week”, zei Verstappen.

ANP