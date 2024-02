Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen sluit laatste test in Bahrein af met vierde tijd

Max Verstappen was op de derde en laatste testdag van de Formule 1 in Bahrein niet de snelste, maar hij reed wel 66 ronden zonder problemen op het circuit van Sakhir. De wereldkampioen noteerde de vierde tijd. Hij gaf in zijn nieuwe Red Bull 0,433 seconde toe op Charles Leclerc, die in zijn Ferrari de beste rondetijd op de klok zette. De Monegask deed dat wel op een snellere zachte band.

De Brit George Russell reed in zijn Mercedes de tweede tijd. Hij was 46 duizendsten minder snel dan Leclerc. De Chinees Zhou Guanyu zette in zijn Sauber (vorig jaar nog Alfa Romeo) de derde tijd neer. Hij zat 0,325 seconde achter Leclerc.

Verstappen reed woensdag op de eerste testdag 143 ronden in Bahrein. Toen zette hij een rondetijd neer die een seconde onder die van zijn naaste rivalen lag. Op vrijdag reed hij alleen de middagsessie en op het oog opnieuw comfortabel. De drievoudig wereldkampioen maakte een ontspannen indruk, in de wetenschap dat de RB20 een nog betere auto lijkt dan de RB19, waarin hij vorig seizoen negentien van de 22 grands prix won. Vrijwel al zijn rivalen gaven in de loop van de dag toe dat Verstappen ook komend seizoen weer de favoriet is voor de titel.

Putdeksel

De laatste testdag lag in de ochtend een uur stil door een losgeraakte putdeksel op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Mexicaan Sergio Pérez reed in zijn Red Bull het deksel los. Dat gebeurde vermoedelijk door de grote zuigkracht die de luchtstromen onder de auto teweegbrengen. Ook op donderdag was er lang oponthoud door hetzelfde euvel.

Het kampioenschap van 2024 telt een recordaantal van 24 grands prix. De eerste is op zaterdag 2 maart de Grote Prijs van Bahrein.

ANP