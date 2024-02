Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche 959 angstaanjagend voor Volkswagen-testrijders | Sjoerds Weetjes 388

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Zo’n 500 wereldburgers meldden zich bij Porsche toen het Duitse merk het prototype van de 959 presenteerde. De richtprijs van 300.000 DM voor de sportcoupe deerde de gefortuneerde liefhebbers niet. Evenmin toen de prijsstelling enige tijd later officieel werd en liefst 40% hoger uitviel.

Uiteindelijk bouwde Porsche in een tijdsbestek van enkele jaren 292 exemplaren. Waarom viel de prijs hoger uit dan verwacht? Dat en meer hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Porsche 959

De Porsche 959 was Porsches vaandeldrager in de jaren 80, zoals de 918 Spyder dan in het afgelopen decennium was. Het was een rijdend laboratorium, een vitrine voor nieuwe technologieën. De heren en dames in de kraamkamers te Weissach gingen helemaal los. Sterker, ze kenden geen grenzen, zoals je hoort in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Waarom was de 959 uniek? Wat betekende de 959 voor de rest van het modellengamma? Hoe gaf de sportcoupe het sportwagenmerk richting voor de toekomst? Wat was het basisidee voor de sportwagen? Sjoerd neemt je mee terug in de tijd met een fabelachtige Porsche 959, die zijn afleveringsbeurt bij wijze van spreken nog moet ondergaan. Met 991 kilometer op de analoge kilometerteller is het een fonkelnieuwe auto, wat ook geldt als je de sportcoupe ziet.

De 959 wordt vaak als een verbouwde 911 beschreven. In de basis klopt dat. Sjoerd legt je uit waarom voor de 911-architectuur is gekozen ondanks dat die op dat moment al best wel op leeftijd was. Ook geeft hij aan naar welke concepten de technische mannen van Porsche hebben gekeken. Hij legt je tevens uit dat de 959 er in twee verschillende versies is en hoe je die twee in een oogopslag kunt herkennen.

Zoals je al eerder in een video van Autovisie kon horen, heeft Porsche de 959 niet alleen in de jaren 80 gebouwd. In 1992 en 1993 verlieten nog acht exemplaren de fabriekspoort. Deze exemplaren zijn vervaardigd van reserve-onderdelen, die de fabrikant nog op de schappen had liggen. De in gelijkmatig aantal in grijs en rood gespoten auto’s beschikken over een afwijkend (snelheidsafhankelijk) veersysteem.