Je hebt roekeloos rijgedrag, maar daar kan je niets aan doen

Als je slecht kan autorijden en je roekeloos rijgedrag vertoont in het verkeer, dan kan je hier volgens onderzoek niets aan doen. Je hebt het geërfd van je ouders of het komt door je sterrenbeeld.

Dit blijkt uit een onderzoek dat werd opgezet door de Britse vergelijkingswebsite Scrap Car Comparison. Aan het onderzoek deden 1000 mensen mee. Let wel, dit is een Brits onderzoek.

Roekeloos rijgedrag

Van de deelnemers heeft de helft in de afgelopen 10 jaar verschillende verkeersovertredingen begaan. De groep die het niet zo nauw neemt met de regeltjes heeft doorgaans ouders die hetzelfde doen. 66 procent van de ouders van de verkeersovertreders heeft ouders die zich ook niet aan de verkeersregels houden.

Overtreding begaan door bestuurder Wanneer de ouder ‘slecht’ gedrag heeft begaan Wanneer de ouder geen ‘slecht’ gedrag heeft begaan Strafpunten 37% 12% Cursus snelheidsbewustzijn 42% 11% Door de politie aangehouden 45% 14%

Iedere bestuurder in het onderzoek met ouders die zich wel aan de verkeersregels houden, had zelf geen punt op het rijbewijs. Slechts 14 procent van de mensen met nette ouders is een keer aangehouden door de politie, 12 procent heeft minimaal één strafpunt en 11 procent heeft een cursus snelheidsbewustzijn gehad.

Wel blijken jongeren minder vaak roekeloos of asociaal rijgedrag te vertonen. De afgelopen 10 jaar is 33 procent van de jongeren (17-24) aangehouden, heeft 30 procent een cursus snelheidsbewustzijn gehad en 27 procent heeft ten minste één strafpunt gekregen op het rijbewijs. Bij de oudere generatie liggen al deze percentages hoger. Het onderzoek verklaart dit doordat je in de loop der jaren slordiger wordt en denkt dat je beter kan rijden.

Overtreding Jongeren Ouderen Strafpunten 27% 36% Cursus snelheidsbewustzijn 30% 37% Door de politie aangehouden 33% 36%

Aangeleerd door ouders

26 procent van de automobilisten is het eens met de stelling ‘Ik heb negatieve rijgewoonten van mijn ouders geleerd’ , waarbij jongere bestuurders het hier het meest mee eens zijn. 42 procent denkt zelfs dat hun ouders verantwoordelijk zijn voor tenminste enkele van hun slechte gewoonten.

Rang Slechte gewoontes % dat gewoontes van hun ouders heeft geleerd 1 Te hard rijden 55% 2 Verkeersagressie 49% 3 Slecht ruimtelijk inzicht (bijvoorbeeld rijden binnen een rijstrook) 24% 4 Slecht of onzorgvuldig parkeren 21% 5 Gevaarlijk rijgedrag (bijvoorbeeld snijden voor een andere bestuurder) 17% 6 Te voorzichtig rijden (bijvoorbeeld aanzienlijk onder de snelheidslimiet rijden) 10%

Niet alleen slechte gewoontes worden overgedragen. Als je als ouder een goede rijstijl hebt, heeft dit ook invloed op het rijgedrag van je zoon of dochter, zo blijkt uit het onderzoek.

Natuurlijk het je altijd zelf het stuur in handen! Wat je geërfd hebt, kan je niet veranderen. Dat is echter geen smoes om roekeloos rijgedrag te vertonen.