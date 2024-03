Deel dit: Share App Mail Tweet

Pérez voor straf drie startposities naar achteren in GP Australië

Sergio Pérez heeft een gridstraf gekregen voor het hinderen van Nico Hülkenberg in de kwalificaties voor de Grote Prijs van Australië. De Mexicaan van het Formule 1-team van Red Bull start daardoor zondag in de race vanaf de zesde plaats in plaats van de derde.

De stewards constateerden dat de teamgenoot van Max Verstappen in de fout ging toen de Duitser van Haas bezig was aan een snelle ronde. Pérez gaf Hülkenberg in bocht 13 van het circuit in Melbourne te weinig ruimte, waardoor de Duitser in de remmen moest.

De stewards erkenden wel dat Pérez te laat werd gewaarschuwd dat Hülkenberg eraan kwam, maar vonden toch dat er sprake was van ‘onnodig hinderen.’

Pérez eindigde in de eerste twee races van het seizoen als tweede achter winnaar Verstappen.

ANP