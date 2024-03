Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Suzuki Swift misschien de beste goedkope auto ter wereld is

Nog altijd zijn de meeste auto’s die in Nederland nieuw verkocht worden B-segmenters. Met de nieuwe Swift heeft Suzuki daar wederom een goede speler in handen.

Betaalbare mobiliteit is de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen te staan. Steeds strengere milieu- en veiligheidseisen stuwden de minimumprijs gestaag omhoog, waardoor veel autofabrikanten de businesscase voor een compacte hatchback niet eens meer rond krijgen. Daarna volgde een periode van inflatie en verdere prijsstijgingen, waardoor het nu praktisch onmogelijk is om een volwaardige vierzitter voor minder dan 20.000 euro te krijgen.

Nieuwe Suzuki Swift

Geheel tegen de trend in zet Suzuki de nieuwe Swift echter voordeliger in de markt dan het uitgaande model. Het middelste ‘Select’ uitrustingsniveau kent een fiscale waarde van 22.895 euro, tegenover 23.195 voor het uitgaande model.

Medeverantwoordelijk voor die prijsdaling is een verdere reductie van het verbruik en daarmee de bpm. De Suzuki Swift is zelfs de allerzuinigste handgeschakelde auto met verbrandingsmotor, met een CO2-uitstoot van 98 gram per kilometer. Daarvoor verantwoordelijk is een volledig nieuwe 1.2-liter driecilinder motor met 83 pk en een mild-hybrid systeem. Dat klinkt als weinig, maar de Swift weegt rijklaar ook amper 900 kilo. Het onderliggende platform is gelijk gebleven en daarmee ook de wielbasis en andere afmetingen. Meer aandacht is uitgegaan naar het verhogen van het comfort.

Meer isolatie, meer uitrusting enzovoorts. Zelfs op de instapper van 21.695 euro rijklaar zijn uitgebreide rijassistentie, airco en een multimediasysteem met smartphone-connectiviteit standaard aanwezig. Overigens zijn een CVT-automaat en vierwielaandrijving voor de liefhebber nog steeds optioneel beschikbaar op de Suzuki Swift.

Aan de garantievoorwaarden hoeft het met zes jaar of 150.000 kilometer ook niet te liggen. Je begint je bijna af te vragen of er ergens een addertje onder het gras zit. Dat hebben we uitgezocht tijdens een test op de wegen rondom Bordeaux. Is de Suzuki Swift misschien wel de verstandigste aankoop die je momenteel in de auto-industrie kan doen? En is het nog steeds dezelfde leuk rijdende auto als vroeger? Kijk de video om antwoord op die vragen te krijgen.