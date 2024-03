Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vreest Ferrari: winnen gaat niet makkelijk worden

Max Verstappen denkt niet dat hij zondag makkelijk naar de overwinning rijdt in de Grote Prijs van Australië. “Ferrari heeft het goed voor elkaar”, zei hij na de kwalificaties in Melbourne bij Viaplay. De coureur van Red Bull veroverde voor de 35e keer in zijn Formule 1-carrière poleposition, maar makkelijk ging dat niet.

“Ik heb liever niet een weekend waarin je constant aan het zoeken en proberen bent om de goede afstelling te vinden. Ook in de kwalificatie vond ik het niet lekker lopen. Vooral in de laatste sector op dit circuit had ik het lastig”, aldus de drievoudig wereldkampioen. “Met een kleine aanpassing in Q3 was het gevoel ineens wel goed en kon ik mijn rondjes echt pushen tot de limiet. Dat was onverwacht, maar wel heel fijn.”

Carlos Sainz was in de kwalificatierace zijn grootste tegenstander. De Spanjaard, hersteld van een blindedarmontsteking, was in zijn Ferrari de snelste in de eerste twee sessies (Q1 en Q2). In de derde sessie moest hij uiteindelijk 0,27 seconde toegeven op Verstappen. “Ferrari ziet er heel snel uit, dus het kan zondag wel eens een spannende race worden”, zei de Nederlander.

Laatste uitvalbeurt

Verstappen gaat zondag op jacht naar zijn 57e grand-prixzege. Hij doet dat in een auto met een volledig vernieuwde motor. “Ik reed vrijdag tijdens de training over de kerbstones en toen was er wat schade. Voor de zekerheid is de hele motor gewisseld”, aldus Verstappen, die de eerste twee races van dit jaar, in Bahrein en Saudi-Arabië, met overmacht won.

Verstappen was ook vorig jaar de sterkste in Melbourne. Hij startte toen van poleposition. Het jaar daarvoor viel hij uit. Dat was zijn laatste uitvalbeurt in de Formule 1. Sindsdien heeft hij in 43 achtereenvolgende races de finish gehaald. Daarmee staat hij tweede op de eeuwige ranglijst. Hij kan zondag zijn Formule 1-record van tien zeges op rij evenaren.

