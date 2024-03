Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verovert ook poleposition in Grote Prijs van Australië

Max Verstappen heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Australië. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 was op het circuit van Albert Park in Melbourne de snelste in de kwalificatierace.

Verstappen pakte in de eerste twee grands prix van dit seizoen ook al de pole. Hij won vervolgens de races in Bahrein en Saudi-Arabië.

De Nederlander van Red Bull was de enige die onder de 1 minuut 16 dook in zijn snelste ronde: 1.15,915. De Spanjaard Carlos Sainz deed een ultieme poging om in zijn Ferrari de tijd van Verstappen te verbeteren, maar dat lukte niet. De Spanjaard klokte 1.16,185 en gaf daarmee 0,270 seconde toe op Verstappen.

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, zette met 1.16,274 de derde tijd neer.

