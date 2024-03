Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom bijna niemand de DS4 kocht | Sjoerds Weetjes 392

Met de DS4 haalde Citroën niet het succes van de kleinere DS3. De DS4 werd voor de autokopers niet begrepen.

In deze aflevering van Sjoerds Weetjes vertelt Sjoerd van Bilsen je hoe de vijfdeurs hatchback tot stand is gekomen. Of moeten we de DS4 een vierdeurs coupé noemen? Of een luxe crossover?

DS DS4

Bij zijn afscheid heette het model DS DS4, maar hij kwam als Citroën DS4 op de markt. Onder welk merk je de auto ook plaatst, het is een DS4. Hij verscheen kort na de DS3 op de markt en was de DS5 net voor. Citroën lanceerde drie DS-modellen in een tijdsbestek van twee jaar. Zoals je weet uit Sjoerds Weetjes 375 was de lancering van de DS geen vooraf bepaald plan, waarbij het Franse autoconcern drie modellen voor ontwikkelde. Het waren de drie modellen tezamen die Citroën deed besluiten om een speciaal label te introduceren. Dat dat DS werd, volgde na enkele flinke gesprekken intern. Mocht je het verhaal niet kennen, luister dan alle details in aflevering 375 van Sjoerds Weetjes.

In deze aflevering vertelt Sjoerd hoe de DS4 tot stand kwam. Hij legt uit waarom Citroën met het model kwam. Hij vertelt hoe je de DS4 moet zien en laat je een opvallend detail van de DS4 zien. Sjoerd bespreekt ook waarom een bepaalde uitvoering niet in productie ging en welke versie wel succesvol was.