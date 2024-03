Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Volkswagen-cabrio koop je voor minder dan 10.000 euro

Joehoe… de lente is weer begonnen! Ineens bekruipt je weer het gevoel hoe fijn het zou zijn in een cabrio te rijden, zon op je bol, wind in de haren… Je bent gelukkig nuchter genoeg om te bedenken dat je bij slecht weer ook dicht wilt rijden, zonder zo’n flapperend dakje. En dat voor 10.000 euro.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Cabrio-occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een leuke cabrio voor 10.000 euro. Vind je de Volkswagen EOS niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag of donderdag.

Volkswagen EOS (2006 – 2013)

Hij heet anders, maar de EOS heeft heel veel overeenkomsten met de Golf-modellen uit dezelfde bouwjaren. Ja, het dashboard en zo is exact identiek, maar de EOS rijdt ook zo lekker comfortabel en moeiteloos als een Golf. Nadeeltje van de EOS -logisch- is zijn wat hogere gewicht, als gevolg van de dakconstructie. Het verbruik ligt hierdoor rond 1 op 11.

De Volkswagen EOS 1.4 TSI is door dat gewicht qua prestaties niet indrukwekkend, maar hoe belangrijk is dat? De ruimte achterin de cabrio is bescheiden. Met het ‘harde’ dak dicht, is de EOS nog steeds een mooi gelijnde coupé, dat geldt niet voor alle ‘CC-modellen’. Bij een autobedrijf in Roelofarendsveen staat een donkerblauwe 1.4 ‘Highline’ (2013, 101.000 km) voor 9.999 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Van de T(F)SI-motoren is bekend dat ze wat meer olie verbruiken dan gemiddeld. Gewoon regelmatig peilen en wanneer nodig bijvullen. Een lastig euvel is de brandstofpomp die ìn de tank zit en er wel eens mee ophoudt.

Een klantvriendelijke garagist repareert die pomp, in plaats van meteen de hele tank vervangen. De remlichtschakelaar van de Volkswagen EOS cabrio gaat wel eens stuk. Het komt ook voor dat het dak niet meer dicht wil. Daarvoor bestaat een noodgreep, maar dan moet je wel met twee personen zijn.