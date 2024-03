Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom wordt Seat aan z’n lot overgelaten? Topman blijft vaag

Gaat het slecht met Seat? Nee, helemaal niet! De verkoopcijfers van het Spaanse merk zijn prima. Maar waarom wordt het binnen Volkswagen dan doodgezwegen?

In september vorig jaar stonden alle merken van de Volkswagen Groep, behalve één, op de IAA Mobility in München. Seat was nergens te bekennen. En dat terwijl Skoda, dat niks te melden had, er wél was.

Seat enige zonder EV’s

Binnen de Volkswagen Groep is Seat het enige merk zonder volledig elektrische auto’s (Lamborghini laten we buiten beschouwing) en plannen om er eentje te lanceren, zijn er ook niet.

Geen nieuwe modellen

Sterker nog, er komen helemaal geen nieuwe Seats aan. Topman Wayne Griffiths heeft net aangekondigd dat de Ibiza en Arona een tweede facelift krijgen, wat ons alleen maar méér doet vrezen voor de toekomst.

Merk in goede gezondheid

De recente speech van Griffiths verandert daar niets aan. “Mijn boodschap is duidelijk”, zei hij, “Seat is in goede gezondheid en zal een rol blijven spelen in het behalen van onze groeidoelstellingen.”

“Op weg naar elektrificatie zullen we bij Seat zuinige [benzine]auto’s en verbeterde stekkerhybrides blijven lanceren, tot aan het einde van het ICE-tijdperk. We zullen de Ibiza, Arona, Leon en Ateca updaten.”

Seat als mobiliteitsmerk

Tja … en daarmee zegt Griffiths eigenlijk nog niks. Al stuurde Seat maanden geleden een persbericht rond, waarin werd gesuggereerd dat het vanaf 2030 geen automerk meer zou zijn, maar een mobiliteitsmerk.

Toch elektrische auto?

“We onderzoeken ook of we de elektrische markt kunnen betreden”, aldus Griffiths. “Echter, dat besluit moeten we goed timen, zodat we zeker weten dat er betaalbare EV-platforms zijn in dat segment.”

Seat heeft zoiets vaker geroepen: ‘Het is te duur voor ons om elektrische auto’s te gaan bouwen.’ Erg raar, want Skoda en Volkswagen doen het ook en binnen de groep zijn er zat platforms beschikbaar.

Cupra, Skoda en Volkswagen komen stuk voor stuk met een betaalbare EV vanaf 25.000 euro. Seat niet. En dat maakt de uitspraak van Griffiths vreemd. Doe dan met de rest mee!

Griffiths mag het ongetwijfeld niet zeggen, maar het lijkt erop dat de top van de Volkswagen Groep heeft besloten dat Seat op termijn een andere rol krijgt of als automerk gaat verdwijnen.