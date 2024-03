Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Volkswagen de ID. Buzz-camper in de ijskast zet

Eén en één is twee, zou je zeggen. Dus het zou agendanieuws moeten zijn dat Volkswagen van de ID. Buzz een campervariant uitbrengt. Maar niets is minder waar. En dit is waarom.

Liefhebbers van kamperen zitten er ongetwijfeld op te wachten: een ID. Buzz California of Westfalia. Helaas gaat die er voorlopig niet komen, zo zegt verkoop- en marketingbaas Lars Krause van Volkswagen.

Volkswagen ID. Buzz te zwaar?

Een Duits blad schreef vorig jaar dat een camper op basis van de elektrische ID. Buzz veel te zwaar zou zijn, met een gewicht van meer dan 3.500 kilo (met passagiers en bagage aan boord).

Dat zou betekenen dat eigenaren met alleen een B-rijbewijs ook een C1-rijbewijs zouden moeten halen. Dit omdat een ID. Buzz met een gewicht van meer dan 3.500 kilo geldt als lichte vrachtwagen.

Geen vraag naar elektro-camper

Lars Krause moet lachen om het verhaal, al geeft-ie toe dat er technische uitdagingen zijn. Volgens hem hebben die echter niks te maken met feit dat bij VW het camperproject in de ijskast is gezet.

“We beginnen altijd bij de markt”, aldus Krause, “en als we daarnaar kijken, moeten we concluderen dat er geen vraag is naar elektrische campers. Mogelijk dat die er over een paar jaar wel is.”

California plug-in hybride

De nieuwe Volkswagen California – die dit jaar op de markt komt – zal gewoon weer gebaseerd worden op de vertrouwde Multivan, maar dan met een plug-in hybride-aandrijflijn.