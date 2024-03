Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen valt uit in Melbourne met rokende Red Bull

Max Verstappen is na vijf ronden uitgevallen in de Grote Prijs van Australië. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 moest de strijd op het circuit van Melbourne staken nadat zijn Red Bull begon te roken en zelfs vlammen liet zien.

Verstappen won vorig jaar nog de race in Melbourne. Het jaar daarvoor viel hij ook uit. Sindsdien had hij 43 achtereenvolgende races de finish gehaald.

De start op circuit Albert Park was nog vlekkeloos. De Nederlander vertrok van poleposition en hield in de eerste ronde keurig de eerste plaats vast. In de tweede ronde kreeg hij onverwacht al de eerste tegenslag, want hij werd ingehaald door Carlos Sainz in zijn Ferrari.

Terwijl de Spanjaard onverstoorbaar hard doorreed, waren er bij Verstappen ineens rookpluimen te zien aan de achterkant van zijn auto. “Rook, ik heb blauwe rook en brand”, riep hij over de boordradio. Kort daarvoor had hij al geklaagd dat de auto een beetje vreemd aanvoelde.

De Nederlander moest zijn auto wel naar de pitstraat dirigeren, waar monteurs meteen met brandblussers de vlammen te lijf gingen. Verstappen stapte snel uit.

De Limburger beleefde zo in Melbourne zijn eerste grote sof in tijden. Vorig jaar domineerde hij het seizoen met negentien overwinningen in 22 races. Dit jaar leek hij opnieuw ongenaakbaar met overwinningen in Bahrein en Saudi-Arabië. Hij had in Australië zijn Formule 1-record van tien zeges op rij kunnen evenaren, maar een onwillige Red Bull voorkwam dat.

ANP