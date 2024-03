Deel dit: Share App Mail Tweet

Oververhitte rem oorzaak van zeldzame uitvalbeurt Verstappen

Max Verstappen reageerde vrij nuchter op zijn eerste uitvalbeurt in de Formule 1 na 43 finishes op rij. “Het blijft een mechanische sport, waarbij dit soort tegenslagen kunnen gebeuren”, zei de drievoudig wereldkampioen bij Viaplay.

Verstappen moest de strijd in de Grote Prijs van Australië staken nadat zijn Red Bull begon te roken. Na vijf ronden reed hij zijn auto de pitstraat in. Een oververhitte rem was de oorzaak. “Er moet na de start iets fout zijn gegaan, want de rem rechtsachter koelde niet af”, zei de Nederlander. “In de eerste ronde zijn de remmen nog redelijk koud, maar de temperatuur van deze rem bleef omhoog gaan. Dan moet er iets hebben aangelopen.”

Hoe dat mechanische probleem was ontstaan, wist Verstappen niet. “Dat gaan we nu onderzoeken. Het is uiteraard wel balen, want ik had ook hier een grote kans om te winnen.”

ANP