Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Cupra Born VZ krijgt van ons twee pepertjes

Op een menukaart zou de Cupra Born worden aangeduid met één pepertje. Voor sommige mensen heet, maar eigenlijk te laf. Deze nieuwe Born VZ krijgt van ons twee pepertjes, niet drie.

Een Cupra Born is best vlot, met een 0-100 km/h-tijd van 6,6 tot 7,3 seconden, afhankelijk van de uitvoering. Maar ja, alle andere elektrische auto’s zijn dat ook.

Nieuwe topversie Cupra Born

Er is weinig wat de Born tot écht het sportieve equivalent van de VW ID.3 maakt. Daarom heeft het Cupra behaagd om een krachtige topversie aan het leveringsprogramma toe te voegen, de Born VZ.

VZ voor ‘veloz’

VZ staat voor ‘veloz’ (‘snel’ in het Spaans). En tot op zekere hoogte is de 326 pk en 545 Nm sterke Born dat inderdaad. Hij gaat in 5,7 tellen naar 100 km/h, maar wordt bij 200 km/h voorbijgereden door iedere lease-Golf op de openbare weg.

Nou wil je in een elektrische auto ook niet de begrensde top bereiken, anders sta je bij wijze vanspreken na een half uur al stil langs de weg.

Indrukwekkende range

Wie zich een beetje inhoudt, moet op het 79 kWh grote accupakket van de Born VZ een range van 570 kilometer kunnen halen. De mindere Borns (Bornen?) zijn uitgerust met een 58 of 77 kWh-batterij, waarop ze tussen de 421 en 550 kilometer ver komen.

Sportonderstel

Volgens Cupra is de Born VZ uitgerust met een sportonderstel, een directere stuurinstallatie en zou-ie meer gevoel bieden in het rempedaal. Als eerste Born-model heeft de VZ een nieuw 12,9 inch infotainmentscherm aan boord.