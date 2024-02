Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de Volvo EX40 en EC40, met ‘gestroomlijnde’ namen

Zelfs typeaanduidingen moeten in dit elektrische tijdperk aan hun Cw-waarde denken, zo lijkt het, want Volvo zegt de modelnamen van de XC40 en C40 Recharge te hebben gestroomlijnd.

Wat houdt dat in? Dat ze vanaf deze update door het leven gaan als Volvo EX40 en EC40. Daarmee passen ze in het rijtje: EX30 en EX90.

Volvo XC40 blijft bestaan

Voor de modellen met verbrandingsmotor blijft de aanduiding XC40 wel bestaan (van de C40 bestaan geen brandstofvarianten).

De plug-in hybrideversies verliezen hun Recharge-badges en hebben straks alleen nog maar T6 of T8 achterop staan.

Volvo EX40 / EC40 Performance

Voor de elektrische EX40 en EC40 Twin Motor introduceert Volvo een nieuw Performance-pakket, waarmee hun vermogen op 442 pk komt te liggen. Normaal gesproken is dat 408 pk.

De softwareupgrade kan via de Volvo Cars-app worden besteld en gedownload en is ook beschikbaar voor kopers van een XC40 of C40 Recharge van modeljaar 2024.

Drie versies EX40 en EC40

Er zijn drie versies van de EX40 en EC40, waarvan de eerste twee achterwielaandrijving hebben.

Het instapmodel heeft 238 pk en een bereik van maximaal 478 kilometer.

Daarboven staat de Extended Range, met 252 pk en ruim 583 kilometer.

De vierwielaangedreven Twin Motor komt in het uiterste geval 540 kilometer ver.