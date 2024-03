Deel dit: Share App Mail Tweet

Designer BMW legt uit: betekent Neue Klasse einde 3- en 5-serie?

BMW stelde gisteren de Neue Klasse X voor. Het model is het toekomstige broertje van de andere Neue Klasse die het merk vorig jaar al liet zien. De twee auto’s laten een totaal andere vormgeving zien dan we kennen van BMW. We gaan in gesprek met Adriaan van Hooydonk, hoofd van de designafdeling bij BMW, over de toekomstige modellen en designtaal van BMW.

Liefhebbers kennen de term ‘Neue Klasse’ al van de jaren 60. De auto’s zorgden ervoor dat het merk ook na de financieel zware jaren 60 nog bestaat. Een van die modellen is de 2000tii, de voorloper van de M5.

BMW Neue Klasse

Hoewel BMW de term Neue Klasse gebruikt voor de twee concept cars, worden deze auto’s met een heel andere taak de wereld ingestuurd dan de eerste Neue Klasse.

Deze auto’s zijn in de basis ontwikkeld als volledig elektrische auto’s en moeten BMW helpen bij de transitie. Brandstofmotoren in een van de modellen sluit van Hooydonk dan ook uit.

Meerdere designtalen

BMW lijkt op dit moment meerdere designtalen te voeren. Zo zijn er de traditionele 5- en 3-serie, de uitgesproken auto’s als de iX en de XM en komt daar dus een Neue Klasse bij. “In de toekomst ga je een nieuwe designtaal bij BMW zien, de twee conceptcars zijn daar het voorbeeld van.”

BMW Vision Neue Klasse X. (Afbeelding: BMW) BMW iVision Neue Klasse concept. (Afbeelding: BMW) BMW heeft het logo in de neus gefreesd. Dit bespaart onderdelen en is dus beter voor het milieu. (Afbeelding: BMW)

BMW Vision Neue Klasse X. (Afbeelding: BMW) BMW Vision Neue Klasse X. (Afbeelding: BMW) BMW iVision Neue Klasse concept. (Afbeelding: BMW) BMW heeft het logo in de neus gefreesd. Dit bespaart onderdelen en is dus beter voor het milieu. (Afbeelding: BMW)

“We lanceren de Neue Klasse terwijl we ook nog andere modellen in productie hebben, sommige zijn pas recent in productie. Die modellen verkopen nog goed en daar zijn we blij mee. (…) We voeren graag veranderingen door, maar moeten ondertussen ook succesvol blijven”, aldus de hoofddesigner van BMW.

“We wachten niet tot een model niet meer populair is en gaan dan kijken wat onze volgende stap wordt. In zo’n geval komt het merk namelijk onder druk te staan en moet de volgende modelreeks wel aanslaan”, laat Adriaan van Hooydonk aan Autovisie weten.

Dan zou zich opnieuw een jaren 60-situatie voordoen. De succesvolle maar traditionele BMW 3- en 5-serie zullen dus niet ineens vervangen worden door de Neue Klasse, tenzij er een goede succesvolle opvolger is. Het design van de eerste Neue Klasse lijkt veel liefhebbers in ieder geval aan te spreken.