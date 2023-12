Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 legendarische auto’s zijn vanaf maandag wegenbelastingvrij

Het nieuwe jaar is bijna aangebroken. Hoewel we ook in 2024 met name veel nieuwe elektrische auto’s verwachten, waar de liefhebber niet altijd blij van wordt, is er ieder jaar ook leuk nieuws te melden wat betreft oldtimers. Deze vijf legendarische auto’s zijn vanaf maandag wegenbelastingvrij.

Voor oldtimers van 40 jaar of ouder betaal je geen wegenbelasting. De regeling blijft van kracht tot bouwjaar 1988 in 2028.

Vijf legendarische auto’s zijn vanaf maandag wegenbelastingvrij

Ieder jaar worden daardoor weer legendarische auto’s wegenbelastingvrij. Tenminste, als je een exemplaar van het eerste bouwjaar kan vinden. De modellen van vorig jaar zijn makkelijker als wegenbelastingvrije oldtimer te vinden.

1. Ferrari 288 GTO

De Ferrari 288 GTO ging in 1984 in productie en stond aan de basis van de Big 5 van het merk waar ook de F40, F50, Enzo en LaFerrari onderdeel van uitmaken.

Van de legendarische supercar met 400 pk sterke 2,9-liter V8 zijn slechts 272 exemplaren geproduceerd. Een 288 GTO vinden van het eerste bouwjaar is erg lastig. Maar als je een Ferrari 288 GTO kan kopen maak je je vast niet druk om wegenbelasting.

2. Lancia Thema

Ook de Lancia Thema heeft als eerste productiejaar 1984, al zijn er van dit model ook weinig exemplaren met dat bouwjaar te vinden. In Nederland heeft de oudste occasion die te koop staat bouwjaar 1987.

Daarbij is de versie met de V8 van Ferrari pas vanaf 1987 geleverd. De lekkerste Lancia Thema wordt dus ooit wel wegenbelastingvrij.

3. Volvo 740

Van een totaal andere orde is de Volvo 740. Ook vanaf het introductiejaar 1984 was er al een turbo-model leverbaar met benzinemotor. Deze vierkante gezinsauto heeft een 2,0-liter viercilinder met 160 pk en natuurlijk achterwielaandrijving.

Zelfs in Nederland is al een Volvo 740 met bouwjaar 1984 te vinden. Dat exemplaar is over een paar dagen wegenbelastingvrij. Het gaat om een 2.3 GL-uitvoering. Niet helemaal de versie die je wil, maar wel een leuke basis voor bijvoorbeeld een driftauto.

4. Toyota MR2

De eerste Toyota MR2 ziet in 1984 het levenslicht en is een bijzondere sportauto. Het onderstel is ontwikkeld door Lotus en met een lichte motor achter de voorstoelen die meer dan 7.500 toeren per minuut kan draaien is het een indrukwekkend apparaat.

Modellen van bouwjaar 1984 vinden is lastig. Er zijn er in het eerste jaar niet veel geproduceerd. De auto’s die in dat jaar zijn gebouwd, zijn voornamelijk in Azië gebleven. In de Europese verkooplijsten kan je zelfs geen occasion vinden van het eerste bouwjaar.

5. Seat Ibiza

Hetzelfde geldt voor de Seat Ibiza. De eerste generatie is vanaf 1984 gebouwd, maar een model van dat bouwjaar vinden is lastig. Een wegenbelastingvrij exemplaar staat in Nederland momenteel niet te koop.

Hoewel de Ibiza niet de leukste auto was uit zijn tijd, legt hij wel de basis voor een legendarisch model.

Er waren overigens wel versies voor autoliefhebbers. Bijvoorbeeld de 1.5-liter viercilinder met turbo. Dat motorblok is zelfs ontwikkeld samen met Porsche. Op alle 1.5-motoren staat dan ook ‘System Porsche’. De turbo-Ibiza leverde 109 pk en sprint in zo’n 10 tellen van 0 naar 100 kilometer per uur.