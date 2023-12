Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Ferrari FF – problemen, uitvoeringen en prijzen

De Ferrari FF is een opwindende supersportauto voor het hele gezin. Autovisie duikt in de problemen, uitvoeringen en prijzen in deze koopwijzer.

Drie deuren, vier zitplaatsen, veel bagageruimte, vierwielaandrijving en een atmosferische V12. De Ferrari FF is een superieure sportauto die oud en nieuw samenbrengt.

Carrosserie Ferrari FF

E In het modellengamma van Ferrari volgt de FF de 612 Scaglietti op. Met het nieuwe model kiest het merk voor traditie en innovatie tegelijk. Pininfarina tekent een opvallende shooting brake, een kruising tussen een coupé en een hatchback, die wel iets wegheeft van de klassieke 250 GTO SWB ‘breadvan’.

Onder het flamboyante koetswerk is de 4,9 meter lange en 1,95 meter brede FF bijzonder praktisch (voor een supersportauto). De achterklep biedt toegang tot een 450 liter grote bagageruimte, die uitgebreid kan worden tot 800 liter. De optielijst biedt ruime personaliseringsmogelijkheden, uiteenlopend van de lakkleur tot de emblemen en de vorm en kleur van de uitlaatsierstukken.

Parkeersensoren en parkeercamera’s helpen om parkeerschades te voorkomen. Een panoramadak, privacy-glass en een kofferset op maat zijn andere opties. De Ferrari FF is bedoeld voor dagelijks gebruik en dat vergroot de kans op schade. Een aankoopinspectie kan een miskoop voorkomen.

Interieur Ferrari FF

Het interieur mengt stijl, luxe en sportiviteit op een wijze die je alleen in een granturismo van Ferrari aantreft. Het instrumentencluster combineert een analoge toerenteller met digitale displays. In het afgeplatte sportstuur zijn de startknop, een manettino met vijf standen (inclusief ‘Wet’ en ‘Ice-Snow’), schakelflippers en naar wens shift lights geïntegreerd.

Een groot deel van de 2,99 meter lange wielbasis wordt door de ver naar achteren geplaatste motor opgeslokt. Toch biedt het interieur genoeg hoofd- en beenruimte voor vier volwassenen. De voorstoelen zijn sportief geprofileerd en bieden veel comfort. De achterpassagiers beschikken over eigen ventilatieroosters, een opbergvak en een dubbele armsteun.

Naast diverse bekledingsstoffen, kleuren en afwerkingsdetails vermeldt de optielijst onder meer cruise control, een inmiddels achterhaald navigatiesysteem, entertainment voor de achterpassagiers en een ‘front emotion display’ voor de bijrijder. Haperende gordelaangevers zijn een bekend ongemak.

Motor

Onder de gewelfde motorkap ligt een atmosferische, hoogtoerige 6,3-liter V12. Directe inspuiting met ‘split injection control’, wrijvingverlagende materialen en een hoge compressieverhouding dragen bij aan superieure prestaties en een superieur motorgeluid.

De V12 levert maximaal 660 pk bij 8.000 toeren. Het maximum koppel van 683 Nm piekt bij 6.000 toeren. Met deze waarden haalt de FF een topsnelheid 335 km/h. De standaardacceleratie duurt 3,7 seconden. Minstens zo indrukwekkend is de elasticiteit van de V12. Tussen 1.000 en 8.000 toeren is altijd minimaal 500 Nm aan koppel beschikbaar. Bij een FF met ervaring is een sluitende en verifieerbare onderhoudshistorie cruciaal.

Dat is niet alleen prettig met het oog op de gebruikskosten, het heeft ook een positieve invloed op de toekomstige verkoopwaarde. Een acculader/ druppellader voorkomt elektronicastoringen en startproblemen door ontlading van de 12V-batterij.

Transmissie

De transaxle-aandrijflijn combineert een zeventraps Getrag DCT-automaat met dubbele koppeling met Ferrari’s eigen ‘4RM’ gedoopte integraalaandrijving. 4RM is een technisch hoogstandje. Hart van het lichtgewicht systeem is de ‘power transfer unit’ (PTU).

Met behulp van twee natteplaatkoppelingen, tandwieloverbrengingen en een elektronisch differentieel verdeelt de PTU de aandrijfkracht tussen beide assen én tussen individuele wielen. Omdat een vaste mechanische verbinding tussen voor- en achteras ontbreekt, voelt de FF onder normale rijomstandigheden aan als een achterwielaangedreven auto. Ook wanneer 4RM de vooras bijschakelt, ligt de klemtoon op de achteras.

De bestuurder kan de werking van 4RM, ABS/EBD/ESC/ASR en de schakelkarakteristiek aanpassen met de manettino. Bij de DCT-transmissie en de PTU komen weleens zwetende of lekkende keerringen voor. Dit kan eindigen in storingen en dure reparaties. Controleer of de automaat soepel schakelt en of de overgang van de eerste versnelling naar de achteruitversnelling probleemloos verloopt.

Wielophanging

De Ferrari FF heeft een onafhankelijke voorwielophanging met dubbele draagarmen en een onafhankelijke multilink-achterwielophanging. Elektronisch geregelde schokdempers, een Brembo CCM-remsysteem met koolstof-keramische remschijven en 20-inch wielen behoren tot de standaarduitrusting.

De hydraulisch bekrachtigde stuurinstallatie is scherp en nauwkeurig en laat de FF handzamer lijken dan hij is. Vervangende onderdelen voor het CCM-remsysteem zijn kostbaar. Check bij auto’s met het optionele liftsysteem of die functie goed werkt.

Welke Ferrari FF moet ik hebben?

Exclusiviteit is met de aankoop van een Ferrari FF gegarandeerd, hoewel het model naar de maatstaven van het merk in grote aantallen is gebouwd. Op de occasionmarkt is het aanbod bescheiden.

Een complicerende factor is het feit dat de meeste auto’s nieuw volledig naar de smaak en de wensen van de eerste eigenaar zijn samengesteld. Wie specifieke eisen aan de combinatie van lakkleur, interieurkleur en fabrieksopties stelt, moet zich voorbereiden op een zoektocht die de nodige tijd kan kosten.

Moet de Ferrari FF het worden?

De Ferrari FF is een verfrissende invulling van de vierzits Ferrari. Conceptueel is het een totaal andere auto dan voorgangers als de 612 Scaglietti en de 456. Ook met de carrosserievorm en integraalaandrijving slaat het merk nieuwe wegen in. Het eindresultaat is geen doorsnee Ferrari, maar wel een echte, die vertrouwde én vernieuwende techniek op een aantrekkelijke manier verenigt.

Bijna dertien jaar na de introductie blijft het model de meningen verdelen. Mooi, want saaie en voorspelbare auto’s zijn er al genoeg. Ook als occasion is de FF een auto voor liefhebbers die het gebruik van hun Ferrari niet tot zon- en feestdagen willen beperken, en die zo altruïstisch zijn ingesteld dat ze deze ervaring met tot wel drie anderen willen delen.

📅 Tijdlijn Voorjaar 2011 – introductie Ferrari FF Voorjaar 2016 – introductie Ferrari GTC4Lusso Najaar 2016 – einde productie Ferrari FF

Onderdeelprijzen

Remblokken voor (CCM), per set € 1.082,86

Remschijven voor (CCM), per set € 7.984.13

Revisieset PTU, € 2.568,75

Voorbumper met PDC, nieuw en ongelakt, vanaf € 4.264,10

Michelin Pilot Sport 4S, 245/35 ZR20 K1, per stuk vanaf € 299,98

Michelin Pilot Sport 4S, 295/35 ZR20 K1, per stuk vanaf € 450,89

Prijzen zijn richtprijzen voor een Ferrari FF van 2013 en zijn inclusief btw en exclusief montage.

Onderhoudskosten

Jaarlijkse onderhoudsbeurt vanaf € 1.250,-

Het onderhoudsinterval is 20.000 kilometer of 1 jaar.