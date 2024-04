Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen: kloof met concurrentie wordt kleiner

Max Verstappen verwacht niet dat hij de Grote Prijs van Japan net zo dominant zal winnen als vorig jaar. De coureur van Red Bull kwam toen met twintig seconden voorsprong op nummer 2 Lando Norris (McLaren) over de finish. Oscar Piastri (McLaren) kwam als derde meer dan 36 seconden later binnen. “Het lijkt erop dat iedereen nu wat dichter bij elkaar zit, ik verwacht niet dat we die grote verschillen weer gaan zien”, zei de drievoudig wereldkampioen na de trainingen voor de Grote Prijs van Japan in het persbulletin van Red Bull.

Verstappen was de snelste in de eerste training, maar bleef de tweede sessie binnen. Het regende op het circuit van Suzuka en Red Bull besloot de auto’s van Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez niet de baan op te sturen. Het asfalt was te nat voor slicks (droogweerbanden) en te droog voor goed testwerk op intermediates. “Aan het weer valt weinig te doen”, aldus Verstappen. “Het is jammer dat ik geen langere runs op snelheid heb kunnen maken. Er zijn nog een paar dingetjes die beter kunnen, maar over het algemeen ben ik tevreden over hoe het ging in de eerste training. Ik voelde me meteen comfortabel.”

De Nederlandse Formule 1-coureur is in Japan op zoek naar revanche voor zijn mislukte optreden twee weken geleden in de Grote Prijs van Australië, toen hij al vroeg uitviel met een remprobleem. Er kwam een einde aan een reeks van 43 races zonder uitvalbeurt. Carlos Sainz van Ferrari profiteerde en won de race.

Verstappen is na drie races nog altijd de leider in het kampioenschap. Hij scoorde 51 punten uit zijn overwinningen in de eerste twee races van dit jaar, in Bahrein en Saudi-Arabië. Charles Leclerc van Ferrari staat tweede met 47 punten en Pérez derde met 46 punten. De Grote Prijs van Japan vervolgt zaterdag met de derde vrije training en de kwalificatie, zondag is de race.

ANP